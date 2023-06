Malinga : Colère des femmes autour des 10 millions laissés par Ali Bongo aux populations

La tournée républicaine d’Ali Bongo dans la province de la Nyanga n’est pas un long fleuve tranquille. Présent dans la 5e province du Gabon depuis ce dimanche, le numéro 1 gabonais y a rencontré notamment les populations de Malinga, près de Tchibanga. Après cette rencontre, il aurait laissé 10 millions pour permettre aux populations de se récréer. Sauf que cet argent aurait pris la clé des champs. D’où la colère des femmes de la ville désenclavée qui n’ont finalement pas eu gain de cause.

L’argent d’Ali Bongo a fait des mécontents à Malinga ce lundi. Alors que plusieurs d’entre eux sont venus des villages voisins pour rencontrer le président gabonais en tournée républicaine, maigre aura été le franc reparti entre eux. Des 10 millions laissés, certains dont des femmes, se sont retrouvés à se partager la modique somme de 100 000 FCFA. Les 9,9 millions restant auraient pris une destination inconnue.

Une autre vue de la grogne de ce lundi

“Mais où est passé le reste d’argent ? Le préfet seul ne peut se permettre d’empocher plus de 9 millions seul. Forcément, les cadres de la localité comme d’habitude sont impliqués. C’est vraiment regrettable et inacceptable que nous maltraitions nos mères et sœurs de cette façon", a pesté en colère un habitant mécontent de la maigre répartition des millions laissés par Ali Bongo.

Du partage de cette manne présidentielle, les populations n’auraient perçu qu’un morceau de pagne, un tee-shirt et une somme comprise entre 1 000 ou 2 000 FCFA. De quoi susciter la colère des concernées, rapporte le site KongossaNews. Là ou les chefs de village auraient jusqu’à 30 000 FCFA pour avoir daigné faire le déplacement pour rencontrer Ali Bongo, désireux lui d’échanger avec eux.

Très remontées contre ce partage inéquitable, les femmes de Malinga sont allées protester dans les résidences de le secrétaire général adjoint 4 du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) et du préfet de la localité. Ces deux personnalités politiques sont soupçonnées d’avoir fait main basse sur l’enveloppe de 10 millions d’Ali Bongo. Une sombre affaire bien trop "banale" lors de déplacement de personnalités dans l’arrière-pays.