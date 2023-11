Makokou : Attaqués par un éléphant, deux jeunes gabonais échappent à une mort certaine

Le conflit homme-faune a une nouvelle fois failli coûté la vie à deux jeunes gabonais à Mayibouth, une bourgade située près de Makokou (Ogooué-Ivindo). Alors qu’ils étaient en brousse, deux gabonais d’une vingtaine d’années ont été agressés dimanche dernier par un éléphant en furie. L’une des deux victimes lourdement blessé, a été admise en soins intensifs où ses jours ne sont plus en danger.

Henri Noël Itsoukiga et son ami Donatien Kamambi sont de vrais miraculés. Alors que l’on croyait le conflit homme-faune avait connu une accalmie au Gabon, les scènes d’agression et de sauvetage continuent d’être légion dans l’arrière-pays et singulièrement dans l’Ogooué-Ivindo, l’une des provinces les plus touchée par le phénomène. Et les deux victimes n’oublieront pas de si tôt leur mésaventure.

La victime sur son lit d’hôpital

Selon une source citée ce jeudi par l’AGP, les faits ont eu lieu alors que les deux riverains effectuaient leurs activités professionnelles en foret. Les deux jeunes auraient été surpris dans leur élan par un troupeau d’éléphants. C’est Donatien Kamambi qui subira en premier les assauts d’un des pachydermes. Le jeune sera projeté en l’air par l’animal pendant que son compère implorait déjà les cieux pour leur survie.

L’animal en furie se chargera ensuite de Henri Noël Itsoukiga qui se croyait épargné. « Je me suis retrouvé derrière un arbre. Et pendant ce temps, l’éléphant attendait si je pouvais faire un mouvement, afin qu’il m’achève », a déclaré Henri Noël ltsoukiga qui a dû rester immobile au sol pour mettre fin aux assauts de la bête et avoir la vie sauve. Une stratégie payante puisque l’animal lâchera du lest et quittera les lieux.

Le danger écarté, Donatien Kamambi rejoindra son ami qui était plus mal en point que lui. Après avoir obtenu l’aide d’autres riverains, Henri Noël Itsoukiga sera conduit au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM). Il sera placé en soins intensifs car gravement blessé à la cuisse gauche. Vivement que le gouvernement de transition s’atèle à trouver des solutions pérennes à ce conflit qui n’a que trop duré.