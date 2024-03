Bilie By Nzé tire sur la transition et la gouvernance du Gabon d’Oligui Nguema

L’ancien Premier ministre d’Ali Bongo, Alain Claude Bilie By Nzé, en opération de charme pour sauver l’ancien parti présidentiel, n’a pas manqué d’adresser des pics acerbes contre les autorités de la transition. Interrogé par RFI ce mercredi, le dernier Premier ministre du régime Bongo a dénoncé « un écart entre ce qui avait été annoncé et la gouvernance qui est mise en place » par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et son président le general Brice Oligui Nguema.

Alain Claude Bilie By Nzé semblerait-il se découvrir une âme d’opposant ? Après avoir longtemps affirmé que le Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août) ne céderait jamais le pouvoir, l’ancien Premier ministre semble être descendu de son nuage. En campagne de communication pour le renouveau du PDG sans Ali Bongo à sa tête, Alain Claude Bilie By Nzé a critiqué ouvertement la gouvernance des militaires au pouvoir depuis 6 mois.

Désenchantement de la transition

« Il y a eu beaucoup d’espoir chez les Gabonais durant cette transition », a-t-il déclaré hier sur RFI en pleine dénégation. « Le problème qui se pose aujourd’hui, c’est malheureusement une forte tentation à reproduire les erreurs du passé, la gouvernance passée, qui est d’ailleurs critiquée par les uns et les autres sur les réseaux sociaux », a-t-il déploré. Lui-même ayant été renversé par les hommes d’Oligui Nguema.

L’ancien Premier ministre d’Ali Bongo sonne la charge

Pour Bilie By Nzé devenu porte-parole des gabonais, le désenchantement des populations tient notamment à « la question des nominations copain-coquin » mais aussi à « la question du népotisme » dont serait victime la gouvernance du CTRI. Et l’ex-Premier ministre de mettre en garde : « Il est crucial de faire attention. Si la révolution mange ses enfants, la transition a également tendance à trahir ses promesses. Il faut être très très prudent ». Après avoir conduit à la chute d’Ali Bongo, Bilie By Nzé aurait retrouvé toute sa lucidité politique.

Faire rebondir le PDG

Mais les critiques du désormais « opposant » aux autorités de la transition ne s’arrêtent pas là. « Il y a les éléments de la transition annoncés dès le départ et il y a la gouvernance actuelle, et on commence à observer comme un écart entre ce qui avait été annoncé et la gouvernance qui est mise en place », a craché l’éminent membre de l’ancien régime déchu. Il souhaite par ailleurs exploiter les failles et les lacunes de la gouvernance d’Oligui Nguema pour permettre au PDG de rebondir.

« Encore une fois, c’est pourquoi le PDG doit se réunir pour réfléchir, faire son introspection. Ce qui nous a été reproché par nos compatriotes, nous constatons que cela commence à être reproché aussi à la transition, et il ne serait pas bon qu’à l’occasion de la transition, on ait le sentiment que rien n’a changé », a-t-il conclu. Voilà qui illustre la tension politique actuelle entre les anciens dirigeants déchus et les nouveaux acteurs cherchant à s’attirer les faveurs de l’opinion publique.