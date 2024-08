Les forces de l’ordre gabonaises formées aux gestes de premiers secours

Dans le cadre de la sensibilisation aux gestes qui sauvent, les agents des forces de l’ordre et de sécurité du Gabon ont bénéficié d’une formation de qualité en premiers secours. Organisée par le département antidrogue de la Conacce Chaplains Global Corporation, cette initiative a permis à une trentaine d’agents de renforcer leurs compétences pour sauver des vies en cas d’urgence.

Le 24 août, les forces de défense et de sécurité, incluant des gendarmes, policiers et militaires, se sont rassemblées dans les locaux de la direction des affaires sociales, à Port-Gentil, pour suivre cette formation. Le colonel Lambert Edowiza, commandant national antidrogue et directeur Afrique chargé de la lutte contre la drogue au sein de la Conacce Chaplains, a expliqué l’importance de cette initiative : « Nous formons les forces de l’ordre en raison de la dangerosité de leur métier. Ils doivent être capables de venir en aide à leurs collègues en cas de danger ».

Une vue des personnels formés

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation et vise à doter les participants des réflexes nécessaires pour intervenir efficacement en cas de danger. Les organisateurs ont notamment cité des incidents tragiques, comme le naufrage de l’Esther Miracle, pour souligner la nécessité de maîtriser ces gestes vitaux. La promotrice de l’événement, le lieutenant d’aumônerie Célia Lawson, a insisté sur l’importance de former aussi les jeunes : « Nos enfants doivent être formés, car ils peuvent sauver un parent en détresse à la maison ».

Supervisée par un formateur international, cette formation certifiante transforme les participants en secouristes-sauveteurs pour une période de trois ans renouvelables. Les diplômés pourront bénéficier de mises à jour gratuites de leurs compétences à l’issue de cette période. Parmi les points abordés figuraient l’obstruction des voies respiratoires, les saignements et la perte de conscience.

Remise des diplômes

Le formateur, l’aumônier aspirant Lézin Amalet, a détaillé les gestes spécifiques à appliquer lors d’une obstruction des voies respiratoires : « Si un soldat s’étouffe par une obstruction totale, il faut donner cinq claques entre les homoplates pour créer une toux réflexe et expulser l’objet étranger. Si cela ne fonctionne pas, on compressera l’abdomen pour créer un effet piston ».

D’autres gestes clés, comme la vérification de la conscience, le contrôle de la respiration et la mise en position latérale de sécurité, ont également été enseignés. La formation s’est conclue par la remise d’attestations aux trente participants, officialisant leur rôle de premiers secouristes au sein des forces de l’ordre.