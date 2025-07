Législatives et locales 2025 au Gabon : les candidats appelés à se manifester dès le 17 juillet

Le course pour les législatives et locales promet de belles joutes électorales en perspective au Gabon. Un décret présidentiel n°0290/PR/MISD publié ce 7 juillet au Journal officiel, fixe les dates et modalités de dépôt des candidatures pour les élections législatives, départementales et municipales prévues à la fin septembre. Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier entre le 17 et le 23 juillet, de 8 h à 18 h, auprès des représentants habilités de la la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER).

Lire aussi >>> Législatives et locales 2025 : le gouvernement gabonais dévoile le calendrier officiel Ce double scrutin couplé devant mettre fin à l’Assemblée nationale de la transition et aux délégations spéciales mises en place pour gérer les mairies et départements, se tiendra le samedi 27 septembre 2025 pour le premier tour des législatives et les tours uniques des élections locales. En cas de second tour pour les législatives, les électeurs seront rappelés aux urnes le samedi 11 octobre. Le calendrier dévoilé : Phase Date / Heure Lieu Retrait des formulaires À partir du 17 juillet 2025 CNOCER, gouverneurs, préfets, ambassadeurs Période de dépôt des candidatures Du 17 au 23 juillet 2025 (8h–18h) Idem – formulaires à déposer complets Date limite de dépôt Le 23 juillet 2025 à 18h Aucune tolérance au-delà de cette heure Les imprimés de déclaration de candidature seront disponibles à partir du 17 juillet, auprès du premier rapporteur de la CNOCER, des gouverneurs de province, des préfets de département et des ambassadeurs pour les candidats à l’étranger. Ces imprimés devront être dûment remplis et accompagnés d’un dossier complet à déposer au plus tard le 23 juillet à 18 heures. Eléments du dossier de candidature, conformément aux articles 77 et 78 du Code électoral : Élément du dossier Détail / précision 1. Déclaration de candidature À remplir sur des imprimés spéciaux délivrés par l’administration compétente 2. Identité du candidat Noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, fonction, domicile 3. Photo d’identité À fournir obligatoirement 4. Signe distinctif Pour les affiches, circulaires et bulletins de vote ; doit être unique par candidat ou par liste 5. Appartenance politique Nom du parti ou groupement de partis, ou mention « candidat indépendant » 6. Circonscription électorale Indication précise de la circonscription ou section électorale 7. Pièces réglementaires spécifiques Selon un texte réglementaire précisant les documents requis par circonscription 8. Récépissé de déclaration des biens En cours de validité , obligatoire pour les élections des députés et membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux 9. Extrait de casier judiciaire Doit dater de moins de trois mois 10. Quitus de la juridiction financière (si concerné) Concernant les comptes de campagnes antérieurs 11. (Pour les scrutins de liste) Déclaration collective Présentation de tous les candidats dans l’ordre, avec toutes les mentions prévues à l’article 77 12. Nombre de candidats sur la liste (scrutin de liste) Doit être égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription ou section électorale Le décret rappelle que tout dossier incomplet ou hors délai sera rejeté. Ce sera le second grand test de l’application du nouveau Code électoral et de la répartition actualisée des sièges parlementaires, adoptée fin juin. Ce triple scrutin s’annonce d’ampleur pour le nouveau paysage politique gabonais post-transition : les électeurs auront à élire leurs représentants à l’Assemblée nationale. Mais aussi leurs conseillers municipaux et départementaux de la Ve République après le retour à l’ordre constitutionnel du 3 mai dernier. Le nouveau parti présidentiel l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) créé le 5 juillet y fera son baptême de feu avec l’ambition de ratisser large tout comme les nombreuses formations devront y placer et obtenir des élus pour espérer garder leur statut légal.