Le 19 septembre prochain, la série gabonaise « Le chic, le choc, l’échec » rejoindra la grille de programmation de TV5Monde, la chaîne francophone qui diffuse dans près de 200 pays et propose des sous‑titres dans plus de 15 langues. Cette visibilité prochaine souligne le succès de l’ambition gouvernementale, d’utiliser le cinéma comme réducteur des inégalités sociales.

Cette diffusion, annoncée lors d’une avant‑première le 13 septembre dernier, constitue le premier partenariat inédit entre la chaîne et une production gabonaise. Au‑delà de la simple diffusion, le partenariat s’articule autour d’un pré‑achat de la saison 2 par TV5Monde, assurant un financement qui a presque doublé le budget de la saison 1, estimé à plus de 100 millions de FCFA. Ce financement, en plus de couvrir la production, crée des emplois directs pour près de 150 techniciens et artistes locaux, renforçant ainsi la chaîne de valeur de l’industrie cinématographique gabonaise.

L’impact médiatique ne se limite pas à l’audience télévisuelle. La série sera accessible dans 26 pays et traduite en 13 langues, élargissant son potentiel de visibilité à un public de plusieurs dizaines de millions de foyers francophones et non‑francophones. Cette portée multilingue transforme la série en un véritable vecteur de soft‑power : elle projette une image moderne du Gabon, montre la capacité locale à produire des contenus narratifs de qualité et crée une passerelle culturelle entre le Gabon et les marchés audiovisuels internationaux.

Sur le plan économique, le pré‑achat de TV5Monde agit comme un levier de réduction du risque financier pour les producteurs, permettant d’envisager une deuxième saison sans dépendre exclusivement des financements publics. Ce modèle, qui combine soutien étatique (via le programme Gabon Égalité) et investissement privé/étranger, pourrait devenir un référent pour d’autres projets audiovisuels de la région, stimulant la création de contenu original et la compétitivité du secteur.

Enfin, l’exposition sur TV5Monde offre aux acteurs gabonais une vitrine rare. Des talents comme le réalisateur Jérémie Tchoua, le scénariste John Franck Ondo et les acteurs Hilda Marion, Jean‑Claude Mpaka ou Darel Ngankoussou, déjà récompensés à l’Écrans Noirs 2023, bénéficient d’une reconnaissance internationale qui favorise leur mobilité professionnelle et l’émergence de futures coproductions.

« Le chic, le choc, l’échec » au cœur du programme Gabon Égalité

Inscrite dans le cadre du programme gouvernemental « Gabon Égalité », lancé en 2022 pour combattre les violences basées sur le genre, la série se veut un instrument de transformation sociale. Le dispositif, porté par le ministère de la Femme et de la Protection de l’enfance, finance des actions de sensibilisation, des centres d’accueil et des campagnes éducatives. En choisissant le cinéma comme vecteur, l’État mise sur la capacité du récit à toucher les foyers et à déclencher le débat public.

« Le chic, le choc, l’échec » illustre concrètement cette ambition. Chaque épisode aborde des thématiques taboues comme le harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel, la corruption, ou la manipulation économique, à travers des personnages emblématiques : Edwige Koumba, lycéenne contrainte à accepter un stage chez un DRH prédateur, et d’autres protagonistes qui incarnent les notions de « chic » (relations mondaines), de « choc » (sexualité) et de « chèque » (soutien financier) propres au programme.

La diffusion sur TV5Monde renforcera l’impact de la série. En plus du public gabonais, elle pourra être utilisée par les écoles et les institutions internationales comme support pédagogique dans des campagnes de sensibilisation. Sa traduction en plusieurs langues permettra de porter le message d’égalité au‑delà du public francophone, traversant les frontières culturelles et renforçant la crédibilité du programme auprès des partenaires étrangers.