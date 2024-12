Lambaréné : Un jeune gabonais de 28 ans repêché 4 jours après sa chute mortelle dans l’Ogooué

Quatre jours après la chute tragique de Glenn Aboghe Ngounga, 28 ans, dans le fleuve Ogooué, son corps sans vie a été repêché ce mardi soir par les équipes de secours à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Ce drame, survenu le 29 novembre dernier avait obligé l’envoi de renfort de la capitale gabonaise non sans laisser sous le choc la ville face à l’ampleur de l’accident. Prisonnier de l’épave de son camion, le jeune conducteur a été retrouvé à 20h58, un moment douloureux pour ses proches présents sur les lieux.

L’accident s’est produit lorsque le camion à six roues, conduit par la victime, a violemment heurté les garde-fous du pont d’Adouma avant de plonger dans les eaux profondes du fleuve. Les débris métalliques retrouvés accrochés aux roues du véhicule témoignent de la violence de l’impact. Ce pont, situé dans le premier arrondissement de Lambaréné, est tristement connu pour son étroitesse et son absence de dispositifs de sécurité renforcés, des éléments qui posent question sur les risques encourus par les usagers.

Le procureur hier sur les lieux du drame

Sur les lieux du repêchage, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Lambaréné, Alec Patrick Ibinga, s’est rendu accompagné d’officiers de police judiciaire pour effectuer les premières constatations. Ces observations seront cruciales pour déterminer les circonstances exactes du drame. L’enquête devra notamment établir si l’état du camion, les conditions météorologiques ou des facteurs humains sont en cause dans cet accident mortel.

La victime alors pleine de vie

La famille du défunt, qui avait suivi les opérations de secours depuis le début, a officiellement identifié le corps. La douleur de perdre un être cher dans de telles circonstances s’ajoute à l’attente insoutenable des quatre jours nécessaires pour localiser et extraire l’épave. Cet événement tragique relance les débats sur la sécurité des infrastructures routières au Gabon, notamment dans les zones où les risques d’accidents sont élevés.

À Lambaréné, ce drame laisse un vide au sein de la population qui avait érigé le lendemain des barricades pour exiger des fouilles appropriées des eaux. Les habitants, entre tristesse et indignation, appellent à des mesures concrètes pour prévenir de telles tragédies. La réhabilitation des ponts et des routes, ainsi que l’instauration de normes de sécurité plus strictes, apparaissent comme des priorités pour éviter que de telles pertes humaines ne se reproduisent.