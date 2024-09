Journée mondiale du tourisme : Les acteurs du secteur pour un modèle prônant les valeurs de paix

La Journée mondiale du tourisme édition 2024, placée sous le thème « Le tourisme et la paix », a été célébrée le 27 septembre à Port-Gentil. L’objectif était de souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix, la compréhension entre les nations et les cultures, ainsi que dans le soutien des processus de réconciliation.

Avec ce thème, la 44e édition de la Journée mondiale du tourisme a été célébrée avec faste dans la capitale économique. Cette journée marque une étape primordiale pour le tourisme mondial et national, mettant en lumière un secteur économique clé avec des paysages variés (côte, savane et forêt) abritant une faune impressionnante (chimpanzés, tortues, éléphants, potamochères, oiseaux, baleines, hippopotames, etc.). Elle vise à mettre en valeur les potentialités touristiques du Gabon et à discuter des projets pour le développement du secteur au niveau national.

Une vue des objets culturels exposés

« Le tourisme constitue un levier dans la promotion de la paix », a déclaré la directrice provinciale du tourisme et de l’artisanat de l’Ogooué-Maritime, Estelle Régina Adanhodou. Avec une diversification d’emplois (transport, hébergement, restauration, loisirs, etc.), ce secteur regorge de potentialités d’embauche et garantit des moyens de subsistance à des millions de personnes à travers le monde.

« Le tourisme ne se résume pas seulement à la découverte de nouveaux horizons. C’est un atout inestimable qui permet de renforcer la tolérance en tissant des ponts qui relient et entretiennent des expériences humaines enrichissantes. Il soutient la diversité culturelle, transcende les différences et encourage les échanges », explique Estelle Régina Adanhodou.

Le Gabon se distingue particulièrement par la ponte des tortues luth sur les plages atlantiques (décembre-février) et l’observation des baleines à bosse au large des côtes de Libreville, Port-Gentil, Loango et Mayumba. Le pays offre aussi la possibilité de voir des gorilles de plaine dans leur habitat naturel. Sa forêt équatoriale, d’une superficie de 120 000 km², démontre la richesse des paysages gabonais, où les parcs et réserves protègent des espèces menacées.

L’assistance d’hier

« Une opération d’identification du potentiel touristique est ainsi menée sur toute l’étendue du territoire national. Elle nous permet de mettre en valeur les atouts touristiques dont regorge notre beau pays, en révélant les merveilles de la faune, de la flore, du savoir-faire artisanal et des traditions culturelles du Gabon », précise la directrice provinciale.

La préservation et la valorisation des sites anciens sont essentielles tant pour les touristes que pour les habitants. Le tourisme culturel, centré sur les attractions et produits culturels, est l’un des secteurs connaissant la plus forte croissance dans l’industrie touristique mondiale. Il met en valeur les sites patrimoniaux, l’artisanat, la gastronomie, et représente une part importante du marché touristique mondial. « Cette mise en avant, amorcée avec la ’Caravane touristique’, continuera à moyen et long terme pour faire connaître nos atouts et mieux vendre la destination Gabon », conclut-elle.

La journée vise également à stimuler la croissance économique et le développement durable, car le tourisme culturel contribue à la création d’emplois, à la revitalisation des zones rurales et urbaines, ainsi qu’à la préservation du patrimoine naturel et culturel. Le tourisme, au-delà de son rôle économique, joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix en défiant les stéréotypes et en remettant en question les préjugés.