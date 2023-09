Transition : Qui est Joseph Owondault Berre, le civil nommé vice-président du Gabon ?

Le président de transition Brice Oligui Nguema a décidé lundi d’être secondé dans ses charges par un vice-président. Son choix s’est porté sur le très discret ingénieur à la retraite Joseph Owondault Berre (77 ans). Celui-ci a prêté serment officiellement ce mardi en prélude au conseil des ministres, le tout premier de l’ère Oligui Nguema. Mais qui est ce civil choisi par les militaires qui ont renversé Ali Bongo le 30 août ? La rédaction d’Info241 vous dit tout ou presque !

Le nouveau vice-président de la transition Joseph Owondault Berre est connu pour être un homme discret. Hier lors de la cérémonie de prestation de serment, il a juré « respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoir de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du chef de l’Etat ». Le même serment que sous l’ère Ali Bongo.

Il est né le 21 octobre 1945 à Mouila (Ngounié, sud du Gabon) et appartient à l’ethnie Mpongwè. Il est ingénieur en génie électrique, diplômé de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon (France) en 1972. De retour au Gabon, il a travaillé à la Société gabonaise de raffinage de 1976 à 1978. Puis à la Société d’eau et d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et à la Société gabonaise de cellulose (SOGACEL) comme DGA.

Il sera ensuite fait DG de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP) en 1980. Poste qu’il occupera durant 5 ans. Mais Joseph Owondault Berre est surtout connu des milieux du Rotary International où il a atteint de grade le plus haut de « Pass Gourverneur ». En politique, il a été conseiller du maire de Libreville de 1985 à 1988. Retraité depuis 2003, il était jusque-là consultant indépendant du secteur pétrole et énergie.