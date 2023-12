Après 18 mois au PDG, Patrick Eyogo Edzang quitte le navire en pleine tempête !

Le Parti démocratique gabonais (PDG) d’Ali Bongo chassé du pouvoir l’armée gabonaise vit ses heures les plus troubles. La faillite politique de l’ancien parti unique se confirme de plus en plus avec les démissions en cascade de ses anciens militants. Ce jeudi 28 décembre le tour est revenu à l’ancien ministre de l’Energie, Patrick Karim Eyogo Edzang, par ailleurs secrétaire général adjoint 5 chargé des relations avec les partenaires politiques.

Le Parti démocratique gabonais (PDG) d'Ali Bongo, chassé du pouvoir, traverse actuellement des moments tumultueux alors que l'armée gabonaise connaît ses heures les plus troubles. La faillite politique de l'ancien parti unique se confirme davantage avec les démissions en série de ses anciens militants. Ce jeudi, c'est au tour de l'ancien ministre de l'Énergie, Patrick Eyogo Edzang, également secrétaire général adjoint 5 chargé des relations avec les partenaires politiques. Une démission dans la tempête Patrick Eyogo Edzang claque à son tour la porte du PDG, formation à laquelle il avait pourtant rejoint avec enthousiasme et dévotion lors de la fusion-absorption de son ancienne formation politique, Démocratie Nouvelle. Dans une lettre de démission qui a fuité jeudi sur la toile, le démissionnaire évoque le manque de réforme du parti après sa chute du pouvoir. « C'est sans fanfare ni trompette que je vous annonce ma démission du Parti démocratique gabonais », écrit-il dans sa lettre adressée au secrétaire général par intérim, Luc Oyoubi. L'ancien opposant, qui avait retourné sa veste pour rejoindre avec son mentor René Ndemezo'o Obiang le gouvernement d'Ali Bongo, quitte le navire en pleine tempête. Un maître de la transhumance politique Après avoir bénéficié des largesses d'Ali Bongo, qui l'avait notamment nommé ministre de l'Énergie en 2018 après son ralliement à la majorité, Patrick Eyogo Edzang, suspendu en février dernier, attendait avec impatience le changement au sein d'une formation qu'il a rejoint il y a 18 mois. Pire encore, il dénonce désormais les dérives de l'ancien régime. L'ancien fervent soutien d'Ali Bongo enlève son corps Allant jusqu'à affirmer qu'il a été "parachuté" dans cette formation, l'ex-militant PDG de Bitam accuse une "hiérarchie mafieuse au dessein patriotique mortifère" comme responsable de la chute de cette formation qui dominait la vie politique gabonaise depuis 56 ans. Se disant "partisan d'une profonde réforme immédiate et sans tabou" du PDG, il claque ainsi la porte du parti déchu du pouvoir. Il s'agit d'une manœuvre habile pour se relancer dans le jeu politique national, où les anciens cadres du PDG adressent clairement des clins d'œil au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Au lieu de remettre en question ses propres actions et choix, Patrick Eyogo Edzang, qui avait soutenu Jean Ping lors de la présidentielle de 2016 avant de retourner sa veste pour Ali Bongo, continue de mettre en œuvre son talent pour la transhumance politique sans fin.