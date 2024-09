Franceville : Un haut gradé de la gendarmerie, seule victime mortelle d’un grave accident de la route

La gendarmerie gabonaise frappée d’un énième deuil depuis le 20 septembre. En effet, le commandant de la brigade de gendarmerie de Mbaya, à Franceville (Haut-Ogooué), Brice Obala, a trouvé la mort dans des conditions tragiques aux alentours de 22h. L’officier, âgé d’une quarantaine d’années, a perdu la vie après que son véhicule de fonction a effectué plusieurs tonneaux suite à une tentative de dépassement risquée dans un virage. Il est la seule victime mortelle de ce drame, ses collègues ayant survécu avec de graves blessures.

Selon des témoins, le véhicule, qui quittait le palais de justice de la ville, a violemment percuté un poteau électrique avant de terminer sa course dans un ravin, à une centaine de mètres de la route. Brice Obala, au volant, n’a pas survécu à la violence de l’impact et est décédé sur-le-champ. Le militaire et ses collègues regagnaient leur domicile au moment du drame.

Les premières constatations évoquent un excès de vitesse et une manœuvre de dépassement dangereuse. La zone près du palais de justice où l’accident s’est produit est réputée pour être très accidentogène. Les occupants du véhicule, dont le nombre n’a pas été précisé, ont miraculeusement survécu à cet accident, malgré la gravité de la sortie de route.

Ce drame, qui a plongé la gendarmerie et la famille du défunt dans la tristesse, a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour éclaircir les circonstances exactes de l’accident. Les autorités locales tentent de déterminer si d’autres facteurs ont pu contribuer à cette tragédie qui a coûté la vie à ce haut gradé de la gendarmerie de la province du Haut-Ogooué. Brice Obala laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins inconsolables.