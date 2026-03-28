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France : Le rappeur Gims libre, mais mis en examen pour blanchiment aggravé

Publié le 28 mars 2026 à 15h19min MàJ : //
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France : Le rappeur Gims libre, mais mis en examen pour blanchiment aggravé
France : Le rappeur Gims libre, mais mis en examen pour blanchiment aggravé © 2026 D.R./Info241

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Rattrapé par la justice française, le chanteur et rappeur congolais Gims a été officiellement mis en examen le vendredi 27 mars à Paris par un juge d’instruction. Poursuivi notamment pour blanchiment aggravé, l’artiste de 39 ans, de son vrai nom Gandhi Djuna, avait été interpellé l’avant-veille à sa descente d’avion. Selon le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), la star a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire avec l’ « obligation de verser un cautionnement ». La justice a fixé le montant de cette caution à 1,5 million d’euros (soit près de 984 millions de FCFA), une somme colossale que l’artiste est tenu de régler avant septembre 2026.

Les charges qui pèsent sur l’interprète, sacré meilleur artiste masculin aux Victoires de la musique en 2025, sont particulièrement lourdes. Il est accusé de « concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit » , ainsi que de « blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un délit de fraude fiscale aggravée » . Les magistrats parisiens enquêtent sur un vaste réseau international s’appuyant sur de multiples sociétés constituées dans différents pays, un montage tentaculaire destiné à éluder la TVA, émettre de fausses factures et blanchir des fonds d’origine illicite.

Au cœur de ce dossier financier complexe figurent « cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière » , d’ores et déjà mis en cause. Les investigations ciblent plus spécifiquement un luxueux projet immobilier promu par le chanteur à Marrakech, au Maroc, l’une des villes où il réside. Baptisé « Sunset Village Private Residences » et lancé en grande pompe en 2025, ce complexe de 118 villas de grand standing doté d’un lagon de 3 000 m² devait marquer l’accélération de Gims dans le secteur des affaires, mais le place aujourd’hui au centre d’un retentissant scandale.

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