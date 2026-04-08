Fin de l’anonymat, sanctions lourdes : le régime d’Oligui dévoile sa loi drastique sur les réseaux sociaux

Les internautes gabonais vont devoir déchanter... ou chanter ! Ce mercredi 8 avril au Journal Officiel, le pouvoir gabonais a rendu sa copie de l’encadrement du numérique. Après près de 50 jours de suspension des réseaux sociaux dans le pays, le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema a adopté, sans débat parlementaire, l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 et attendu plus d’un mois pour la rendre publique. Ce texte dense, composé de plus de 50 articles, instaure un cadre juridique strict sur l’usage des plateformes numériques en République gabonaise. Pris en vertu d’une habilitation législative durant l’intersession parlementaire, il marque une reprise en main politique de l’espace numérique. La rédaction d’Info241 vous livre le contenu de cette règlementation made in Ve République.

Derrière l’objectif affiché de lutte contre la désinformation et la cybercriminalité, le texte introduit des obligations inédites pour les utilisateurs, les plateformes et les créateurs de contenus. Il s’applique à toute activité numérique produisant des effets sur le territoire national, y compris depuis l’étranger. Les réseaux sociaux sont désormais intégrés à l’architecture sécuritaire et administrative de l’État. Une évolution qui suscite déjà interrogations et critiques dans les milieux politiques et médiatiques.

Identification obligatoire et responsabilité élargie

L’un des dispositifs les plus structurants de l’ordonnance concerne l’identification des utilisateurs. Toute personne souhaitant utiliser un réseau social doit désormais fournir des informations précises : nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et, le cas échéant, un numéro d’identification personnel. Cette exigence met fin de facto à l’anonymat en ligne sur le territoire gabonais. Elle s’inscrit dans une logique de traçabilité renforcée des activités numériques.

Tableau récapitulatif de l’ordonnance sur les réseaux sociaux au Gabon

Volet Ce que prévoit le texte Articles concernés Base juridique Le texte est une ordonnance présidentielle signée le 26 février 2026 et publiée au Journal officiel n°110 du 8 au 15 avril 2026. Elle a été prise sur la base de la loi n°042/2025 autorisant le président à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire. Art. 1er ; visas Champ d’application L’ordonnance s’applique à tout utilisateur, éditeur ou hébergeur de réseaux sociaux et plateformes numériques dès lors que les contenus sont accessibles au Gabon ou y produisent leurs effets. Elle couvre aussi les offres de biens et services de communication en ligne, gratuites ou payantes. Art. 2 Identification des utilisateurs Toute personne physique ou morale souhaitant utiliser un réseau social doit s’identifier, avec nom, prénom, domicile, téléphone et, le cas échéant, identité numérique et numéro d’identification personnelle. Cela réduit fortement l’anonymat en ligne. Art. 4 Responsabilité des internautes L’utilisateur est responsable des contenus diffusés sur son compte. Celui qui participe à l’élaboration, à la diffusion, au partage ou à l’amplification d’un contenu illicite peut voir sa responsabilité engagée, y compris solidairement avec l’auteur initial. Art. 6 à 10 Responsabilité des administrateurs L’administrateur d’une page ou d’un groupe est responsable des contenus illicites diffusés, publiés ou partagés dans cet espace. Art. 11 Droits des utilisateurs Le texte reconnaît un droit de rectification, de mise à jour, de clarification, de restitution et d’effacement des données inexactes, obsolètes ou irrégulièrement collectées. Art. 12 à 15 Protection des mineurs La majorité numérique est fixée à 16 ans. La création d’un compte est interdite aux moins de 16 ans, sauf exceptions limitées à certains contenus éducatifs, scientifiques ou pédagogiques avec consentement parental. Art. 16 et 17 Obligations des plateformes envers les mineurs Les plateformes doivent bloquer ou suspendre certaines fonctionnalités pour les comptes de mineurs, désactiver les contacts directs par des inconnus, filtrer certains contenus IA violents ou sexuels et transmettre un rapport trimestriel aux autorités. Art. 22 Vérification de l’âge La Haute Autorité de la communication doit publier un référentiel technique sur la vérification de l’âge. Les plateformes seront soumises à des audits techniques. Art. 20 et 23 Délais de traitement des signalements Les signalements de cyberharcèlement ou de contenus préjudiciables impliquant un mineur doivent recevoir un accusé de réception sous 24 heures et une décision sous 72 heures. Art. 24 Obligations des éditeurs Les éditeurs doivent rendre publiques leurs informations d’identité, celles du directeur de publication et de l’hébergeur. Les personnes citées disposent aussi d’un droit de réponse. Art. 25 à 28 Obligations des hébergeurs Les hébergeurs doivent permettre l’identification des éditeurs, conserver les données utiles, signaler les activités illicites aux autorités et conserver temporairement les contenus signalés pour les besoins d’enquête. Art. 29 à 31 Encadrement de l’intelligence artificielle Sont interdits les deepfakes sexuels sans consentement, les faux propos attribués à une personnalité si cela trouble gravement l’ordre public, les contenus sexuels impliquant des mineurs et l’imitation visuelle ou sonore d’institutions gabonaises à des fins de désinformation. Art. 32 Droit de signalement des contenus IA Une personne représentée sans consentement dans un contenu généré par IA peut demander son retrait. La plateforme doit agir dans les 24 heures, sous peine de saisine de la Haute Autorité de la communication ou du juge. Art. 33 Coopération et registre national La Haute Autorité de la communication doit organiser une coopération avec les acteurs du numérique et tenir un registre national des réseaux sociaux et plateformes opérant au Gabon, accessible au public. Art. 35 à 37 Référé numérique Le texte crée une procédure judiciaire de référé numérique. Le juge peut statuer d’heure à heure et ordonner la suspension d’un compte, le retrait ciblé d’un contenu, la publication d’un correctif ou le marquage forcé d’un contenu généré par IA. Art. 39 à 43 Mesures exceptionnelles En cas de contenu viral causant des troubles manifestement graves, le juge peut autoriser un ralentissement temporaire du trafic, une restriction de fonctionnalités ou une suspension temporaire d’accès à une plateforme pendant 72 heures maximum. C’est l’une des dispositions les plus sensibles du texte. Art. 44 Sanctions contre les éditeurs et hébergeurs Le défaut d’identification publique ou de coopération technique peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 5 à 50 millions de FCFA. Art. 45 et 46 Sanctions sur le droit de réponse Le non-respect du droit de réponse dans les 48 heures expose à une amende de 2 à 20 millions de FCFA. Art. 47 Sanctions pour contenus illicites Le manquement à l’obligation de lutte contre les contenus illicites peut valoir un an de prison et une amende de 5 à 50 millions de FCFA. Art. 48 Sanctions pour entrave à la régulation Empêcher l’action de la Haute Autorité de la communication, refuser de transmettre des documents ou communiquer des données inexactes est puni d’un an de prison et de 2 à 20 millions de FCFA d’amende. Art. 50 Usurpation d’identité et fraude L’usage frauduleux d’éléments d’identification pour tromper des internautes peut être puni de 5 ans de prison et de 5 à 20 millions de FCFA d’amende. L’usurpation d’identité peut aller jusqu’à 10 ans de prison et 50 millions de FCFA d’amende lorsqu’elle est commise via l’intelligence artificielle. Art. 51 et 52 Mise en conformité des plateformes Les plateformes disposent de 12 mois pour mettre en place la vérification de l’âge, la détection automatique des contenus IA, leur marquage visible et la transmission des métadonnées à la Haute Autorité de la communication sous huitaine en cas d’enquête. Art. 53 Dispositions insolites ou marquantes Parmi les points les plus frappants : fin pratique de l’anonymat, responsabilité du simple partageur, majorité numérique fixée à 16 ans, marquage obligatoire des contenus IA, registre national des plateformes, et possibilité pour le juge de ralentir le trafic internet ou de suspendre une plateforme pendant 72 heures. Art. 4, 8, 16, 32, 37, 44, 53

Le texte va plus loin en élargissant la responsabilité des utilisateurs. Toute personne qui publie, partage ou même amplifie un contenu jugé illicite peut être tenue responsable du dommage causé. Administrateurs de groupes, créateurs de contenus et simples internautes sont placés sur un pied d’égalité devant la loi. Cette responsabilité solidaire constitue un levier dissuasif puissant, mais aussi une source potentielle d’insécurité juridique.

Encadrement strict des contenus et des plateformes

L’ordonnance impose également de nouvelles obligations aux plateformes numériques. Elles doivent identifier leurs responsables, coopérer avec les autorités et lutter activement contre les contenus illicites. Les hébergeurs sont tenus de conserver les données d’identification et de les transmettre aux autorités en cas d’enquête. Une coopération obligatoire qui renforce le pouvoir de contrôle de l’État sur les flux numériques.

Ce que change l’ordonnance et pourquoi elle fait débat

Mesure Ce que cela change concrètement Pourquoi cela fait polémique Fin de l’anonymat en ligne Les utilisateurs doivent fournir des données d’identification (nom, téléphone, identité numérique). Les comptes deviennent traçables et rattachés à une identité réelle. Risque de surveillance généralisée et d’autocensure. Les opposants y voient un outil de contrôle politique des citoyens. Responsabilité du partage Même un simple partage ou relais d’un contenu illicite engage la responsabilité de l’utilisateur, au même titre que l’auteur initial. Cela criminalise des usages courants des réseaux sociaux. Flou juridique sur ce qui constitue une « amplification ». Responsabilité des administrateurs Les administrateurs de groupes ou pages sont responsables de tous les contenus publiés dans leurs espaces. Charge lourde pour des particuliers. Risque de fermeture massive de groupes ou de modération excessive. Majorité numérique à 16 ans Les moins de 16 ans ne peuvent plus créer de comptes, sauf exceptions encadrées. Difficile à appliquer techniquement. Peut exclure des usages éducatifs ou sociaux répandus chez les adolescents. Contrôle des contenus IA Les deepfakes sont interdits dans plusieurs cas. Les contenus générés par IA doivent être détectés et marqués. Mesure innovante mais techniquement complexe. Risque d’arbitraire dans l’identification des contenus. Marquage obligatoire des contenus IA Tout contenu généré ou modifié par intelligence artificielle doit comporter un marquage visible et permanent. Obligation difficile à imposer aux plateformes internationales. Peut freiner la création numérique locale. Pouvoirs renforcés de la Haute Autorité La Haute Autorité de la communication devient un acteur central : audits, contrôle, registre national des plateformes. Concentration du pouvoir de régulation. Question de son indépendance réelle face à l’exécutif. Référé numérique d’urgence Le juge peut intervenir en quelques heures pour suspendre un compte ou retirer un contenu. Risque de décisions rapides sans débat contradictoire approfondi. Peut limiter la liberté d’expression. Ralentissement du trafic internet Possibilité de ralentir l’accès à internet ou de restreindre certaines fonctionnalités pendant 72 heures. Mesure exceptionnelle assimilée à une censure technique. Rappelle les coupures de réseaux déjà observées. Suspension temporaire de plateformes Le juge peut ordonner la suspension d’accès à un réseau social entier. Impact économique et social majeur. Risque d’abus en période de tensions politiques. Obligations lourdes pour les plateformes Identification, modération renforcée, rapports réguliers, coopération avec les autorités. Peut dissuader certaines plateformes d’opérer localement. Risque de dépendance accrue aux décisions politiques. Délais stricts de modération Les plateformes doivent traiter certains signalements en 24 à 72 heures. Pression technique forte. Risque de suppression excessive de contenus par précaution. Sanctions financières élevées Amendes pouvant atteindre 50 millions de FCFA et peines de prison pour plusieurs infractions. Dispositif jugé dissuasif voire intimidant, notamment pour les créateurs de contenus et les médias numériques. Usurpation d’identité aggravée par l’IA Les peines peuvent atteindre 10 ans de prison en cas d’usage d’IA pour usurper une identité. Sévérité des sanctions jugée disproportionnée par certains observateurs. Obligation de transmission des données Les plateformes doivent transmettre certaines données et métadonnées aux autorités en cas d’enquête. Enjeu de protection de la vie privée. Risque d’exploitation abusive des données personnelles. Adoption sans débat parlementaire Le texte a été pris par ordonnance durant l’intersession parlementaire. Critiques sur le déficit démocratique et l’absence de débat public sur un sujet sensible.

Le texte introduit aussi un dispositif spécifique pour les contenus générés par intelligence artificielle. Les deepfakes, notamment ceux visant à imiter des personnalités ou des institutions, sont strictement interdits. Les plateformes devront marquer de manière visible tout contenu généré par IA et déployer des outils de détection automatique. Une innovation réglementaire qui place le Gabon parmi les États africains les plus avancés — ou les plus restrictifs — en matière de régulation de l’IA.

Protection des mineurs et contrôle algorithmique

Autre volet majeur : la protection des mineurs. L’âge minimum pour créer un compte sur un réseau social est fixé à 16 ans. Les plateformes doivent bloquer ou limiter les comptes de mineurs, désactiver certaines fonctionnalités et empêcher la diffusion de contenus violents ou sexuels. Elles devront également transmettre des rapports réguliers aux autorités sur les comptes détectés.

Mais au-delà de la protection affichée, le texte introduit un contrôle inédit des algorithmes. Les plateformes doivent filtrer les contenus recommandés aux mineurs et se soumettre à des audits techniques. Cette intrusion dans les mécanismes internes des réseaux sociaux soulève des enjeux de souveraineté numérique, mais aussi de liberté d’expression.

Sanctions lourdes et arsenal judiciaire renforcé

L’ordonnance prévoit un régime de sanctions particulièrement dissuasif. Les manquements peuvent entraîner jusqu’à un an de prison et des amendes allant de 5 à 50 millions de FCFA. L’usurpation d’identité ou la fraude numérique peuvent être punies jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, voire dix ans en cas d’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le texte instaure également une procédure de « référé numérique » permettant au juge d’intervenir en urgence. Il peut ordonner la suspension d’un compte, le retrait d’un contenu ou même la restriction d’accès à une plateforme. Plus inédit encore, des mesures techniques comme le ralentissement du trafic internet ou la suspension temporaire d’un réseau peuvent être décidées pour une durée allant jusqu’à 72 heures.

Des dispositions insolites qui interrogent

Certaines dispositions du texte apparaissent particulièrement singulières. L’obligation de marquage visible des contenus générés par intelligence artificielle, par exemple, pose des défis techniques majeurs. De même, la responsabilité engagée pour un simple partage ou « amplification » d’un contenu illicite pourrait transformer les usages quotidiens des réseaux sociaux.

Autre point notable : la possibilité pour le juge d’ordonner un ralentissement ciblé du trafic internet. Une mesure rarement prévue dans les législations nationales, qui rappelle les pratiques de contrôle numérique observées dans certains régimes autoritaires. Enfin, l’obligation faite aux plateformes de transmettre des métadonnées dans un délai de huit jours renforce l’arsenal de surveillance étatique.

Au total, cette ordonnance redessine profondément le paysage numérique gabonais. Présentée comme un outil de régulation et de protection, elle s’impose aussi comme un instrument de contrôle politique. Entre encadrement nécessaire et risque de dérive liberticide, le débat, lui, n’a pas eu lieu au Parlement — mais pourrait bien s’ouvrir dans l’opinion.