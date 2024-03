Dynamique Unitaire se dit satisfaite des avancées avec le gouvernement de la transition

Dynamique Unitaire, l’une des principales centrales syndicales du Gabon, exprime sa satisfaction quant au travail accompli par les membres du gouvernement de la transition. Cette satisfaction découle notamment des récentes rencontres avec les ministres Solange Nguiakie et Louise Boukandou, respectivement en charge du Travail et de la Lutte contre le Chômage, et de la Fonction publique et du Renforcement des capacités.

Lors de ces audiences, les représentants de Dynamique Unitaire ont échangé avec les ministres sur des questions cruciales telles que la régularisation des situations administratives, incluant les avancements, les titularisations et les reclassements. Cette rencontre a été marquée par un climat de confiance et de dialogue constructif, aboutissant à des échanges fructueux. Roger Ondo Abessolo, président intérimaire de Dynamique Unitaire, a souligné l’importance de cette rencontre en déclarant : « Nous pouvons rassurer nos bases que depuis que Dynamique Unitaire existe, depuis que la Fonction publique existe, c’est la première fois que nous sommes convaincus des arguments d’un Ministre de la fonction publique ». Cette déclaration reflète l’optimisme et la satisfaction des membres de la Dynamique Unitaire quant aux progrès réalisés sous le gouvernement de la transition. Il convient de noter que les relations entre Dynamique Unitaire et l’ancien régime étaient marquées par des tensions. Cependant, avec l’avènement de la transition, un nouveau souffle semble être insufflé dans les relations entre le gouvernement et les syndicats. Roger Ondo Abessolo exprime cette évolution en déclarant : « Avec l’ère de la transition, nous pensons que Dynamique Unitaire ne sera plus la bête noire du gouvernement de la transition ». Cette déclaration témoigne d’une volonté commune de collaboration et de compréhension mutuelle. La satisfaction des membres de Dynamique Unitaire au sortir de ces rencontres est palpable. Ils saluent une atmosphère apaisée et une ouverture au dialogue qui n’avaient pas été observées depuis des décennies sous l’ancien régime. Cette évolution promet des avancées significatives dans la résolution des problèmes sociaux et administratifs auxquels sont confrontés les travailleurs gabonais. Dynamique Unitaire prévoit de discuter de ces avancées lors de son assemblée générale prévue ce samedi à Libreville. Les situations administratives occuperont une place centrale dans les discussions, soulignant l’importance accordée par le syndicat à la résolution de ces questions cruciales pour ses membres et pour l’ensemble de la fonction publique gabonaise.