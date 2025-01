Conseil des ministres du 5 janvier : 17 décisions en faveur d’élections libres, de réformes et d’économie

Le tout premier conseil des ministres du Gabon, tenu ce dimanche, a abordé plusieurs sujets stratégiques pour le développement du pays. Cette session dominicale a permis d’adopter 12 projets de décret, 5 projets de loi et 5 grandes annonces touchant des secteurs variés tels que l’administration publique, l’économie, l’éducation, et les infrastructures. La rédaction d’Info241 vous livre une analyse détaillée des décisions prises.

Les 12 projets de décret adoptés :

Session extraordinaire du Parlement : Un décret a été adopté pour ouvrir une session extraordinaire du Parlement du 10 au 20 janvier 2025. Cette session portera sur l’examen du nouveau Code électoral. Modalités de pensions des Officiers Généraux : Un décret fixe les modalités exceptionnelles de versement des pensions de retraite des Officiers Généraux des Forces de Défense et de Sécurité, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Création d’une Direction Générale du Matériel et des Équipements : Ce décret vise à mieux gérer les équipements nécessaires aux travaux publics, notamment dans les domaines de l’infrastructure routière. Digitalisation de l’enseignement : Adoption d’un décret pour promouvoir la transformation numérique dans l’éducation, facilitant l’utilisation de plateformes éducatives et de contenus en ligne. Abrogation des anciens décrets sur le Certificat d’Études Primaires (CEP) : Un texte remplace les dispositions antérieures pour mieux structurer l’organisation des examens. Réforme du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) : Modification des dispositions sur l’organisation du BEPC, incluant des ajustements en cas d’erreurs administratives. Création d’une Faculté des Sciences à l’Université Omar Bongo : Ce projet vise à étoffer l’offre de formation scientifique et à encourager la recherche dans les domaines clés pour le développement. Faculté de Médecine à l’USTM : Mise en place d’une faculté pour renforcer les compétences locales dans les secteurs médicaux et sanitaires. École des Sciences et Médecine Vétérinaires de Masuku : Création d’une structure pour former des experts en santé animale et répondre aux besoins de ce secteur clé. Régime des bourses d’études : Révision des critères d’attribution, incluant des mesures pour soutenir les étudiants en situation de handicap ou engagés dans des programmes sportifs. Mécanisme de compensation carbone : Décret instaurant un cadre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du transport aérien et maritime, conformément aux engagements climatiques. Organisation de la durée légale du travail : Décret précisant les modalités de travail en rotation pour les entreprises nécessitant un fonctionnement continu.

Les 5 projets de loi adoptés

Code électoral : Une refonte complète du Code électoral introduit des innovations telles qu’un fichier biométrique, une meilleure égalité hommes-femmes dans les listes électorales, et des plafonds pour les dépenses de campagne. Ratification de l’accord ATIDI : Ce projet facilite l’adhésion du Gabon à l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique, permettant un accès simplifié aux financements pour les entreprises publiques et privées. Transfert de compétences aux collectivités locales : Une ordonnance programme la décentralisation en transférant certaines prérogatives de l’État aux collectivités locales, notamment dans les chefs-lieux des provinces. Réorganisation de l’École Nationale d’Administration (ENA) : Ce texte modernise l’ENA pour en faire un établissement autonome doté d’une meilleure gestion administrative et financière. Création du Centre Universitaire Provincial de l’Ogooué-Lolo : Ce projet vise à transformer le Lycée Scientifique Paul Kouya en une institution universitaire pour favoriser l’accès à l’éducation supérieure dans la région.

Autres décisions prises :

Assises sur le manuel scolaire et les métiers prioritaires : Le Ministère de l’Éducation a présenté les initiatives visant à améliorer la politique du manuel scolaire et à adapter les formations aux besoins économiques. Jeux Nationaux et Assemblée du Sport Scolaire : Le Conseil a validé l’organisation de la 41ᵉ édition des Jeux Nationaux (OGSSU) prévue pour mars 2025, ainsi que l’Assemblée Générale de la Fédération Africaine du Sport Scolaire, qui se tiendra en février 2025 à Libreville. Recensement général de la population : Le Vice-Premier Ministre a fait état de l’avancement du recensement général, essentiel pour élaborer des politiques publiques adaptées. Engagement contre la torture : Le Ministre de la Justice a rappelé l’attachement du Gabon à l’interdiction absolue de la torture, en conformité avec les conventions internationales signées par le pays. Assises Nationales sur l’Emploi : Le Ministère du Travail a annoncé la tenue des assises visant à formuler des stratégies concrètes pour réduire le chômage et favoriser l’emploi durable.

Les initiatives dans l’éducation, telles que la digitalisation et la création de nouvelles facultés, répondent à un besoin urgent de former des compétences locales adaptées aux défis du 21ᵉ siècle. Par ailleurs, les réformes électorales et économiques témoignent de la volonté du gouvernement de renforcer la démocratie et d’attirer davantage d’investissements étrangers. Ces décisions s’inscrivent dans la continuité des efforts visant à transformer durablement le pays et à répondre aux attentes des citoyens gabonais.