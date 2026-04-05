Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le lundi 6 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Cameroun : le Parlement valide la création controversée d’un poste de vice-président

Publié le 5 avril 2026 à 10h10min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/cameroun-le-parlement-valide-la-creation-controversee-d-un-poste,2772
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

Tirailleurs modernes en Ukraine : la mort d’un étudiant nigérien lève le voile sur les méthodes de l’armée russe

58 ans du PDG : Depuis son exil parisien, Ali Bongo tend la main et menace de tirer sur les « usurpateurs »

International
Cameroun : le Parlement valide la création controversée d’un poste de vice-président
Cameroun : le Parlement valide la création controversée d’un poste de vice-président © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Réunis en congrès le samedi 4 avril, les députés et sénateurs camerounais ont officiellement adopté une modification majeure de la Constitution. Ce projet de loi, porté par l’exécutif, introduit la création d’un poste de vice-président au sein de l’architecture institutionnelle du pays. Si les contours exacts de cette nouvelle fonction stratégique restent encore à préciser, l’objectif affiché par les autorités est d’encadrer de manière stricte la succession à la tête de l’État en cas de vacance du pouvoir.

Cette adoption fait suite à des débats particulièrement houleux au sein de l’hémicycle. Dans les rangs de l’opposition et de la société civile, la critique se structure autour de la crainte d’un verrouillage antidémocratique, la députée Ngo Issi fustigeant notamment l’émergence d’un « héritier politique désigné ». En dehors du Parlement, l’opposant Maurice Kamto a dénoncé une « dérive grave », accusant le régime de préparer une succession sans recourir au suffrage populaire, tandis que le doyen du Sénat, Ze Nguele, a réclamé une définition claire des prérogatives de ce futur numéro deux de l’exécutif.

Face à cette levée de boucliers, le gouvernement assume pleinement une réforme qu’il juge indispensable pour l’avenir du pays. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, a défendu une initiative destinée à améliorer le fonctionnement global des institutions de la République. Dans la même optique, Grégoire Owona a mis en exergue les bénéfices attendus de cette révision constitutionnelle, insistant fermement sur la nécessité de garantir la stabilité politique et la prévisibilité des transitions présidentielles pour parer à toute crise éventuelle.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève