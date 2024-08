Affaire Opiangah : Landry Amiang sauvé d’une incarcération, dénonce des vices de procédure

Après avoir été conduit ce mardi après-midi à la prison centrale de Libreville pour y être incarcéré sous l’ordre d’une juge visiblement aux ordres, l’activiste Landry Amiang Washington a pris ce mercredi la parole. Il a tenu à clarifier les circonstances de sa brève incarcération à la prison centrale de Libreville où il en sera sorti grâce à l’intervention des responsables de la prison. Il dénonce une série de vices de forme dans son arrestation, qu’il considère comme un abus manifeste du système judiciaire.

Une procédure judiciaire entachée de vices de forme

Landry Washington a commencé par retracer les événements qui ont conduit à sa détention. Convoqué il y a environ deux semaines par la Direction Générale des Recherches (DGR), il s’est immédiatement rendu sur place pour récupérer une convocation à comparaître devant le juge d’instruction du premier cabinet. Le 31 juillet, après s’être présenté au tribunal, il apprend qu’il est inculpé pour diffamation dans une affaire qui l’oppose à l’ancien ministre des Mines, Hervé Patrick Opiangah. Le juge ordonne alors sa mise en liberté provisoire avec interdiction de quitter le territoire, sans lui donner l’occasion de s’expliquer sur les faits reprochés.

La vidéo de clarification de l’activiste gabonais

Ce week-end, Washington entend parler de la circulation de mandats d’arrêt le visant, ainsi que son camarade activiste Stéphane Zeng. Après avoir vérifié cette information, il se rend de nouveau volontairement à la DGR. C’est alors qu’il est conduit au tribunal, sans être entendu, et finalement emmené directement à la prison centrale de Libreville. « Je suis allé à la DGR sur la base de rumeurs, pour me rendre compte de ce qu’il se passait. Mais sans être entendu, ni interrogé, on m’a conduit à la prison. Je ne savais même pas si c’était une nouvelle affaire ou pas », a-t-il raconté.

Une arrestation dénoncée comme arbitraire

Washington, se revendiquant combattant pour l’État de droit et la démocratie au Gabon, n’a pas caché son indignation face à cette situation. Selon lui, son incarcération n’est qu’une manœuvre visant à manipuler le système judiciaire gabonais, qu’il juge encore sous l’influence de personnalités puissantes. Il soutient que des « mains noires » sont à l’œuvre pour saboter la transition politique en cours dans le pays.

« Je me bats pour que ce pays soit un État de droit. Nous avons exigé le respect des procédures, mais là, on est en train de sortir du cadre légal », a-t-il martelé. Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais été entendu sur les faits de diffamation qui lui sont reprochés, ce qui constitue selon lui une violation flagrante de la présomption d’innocence.

Malgré les circonstances, Landry Washington affirme continuer à soutenir la transition menée par le Comité de la Restauration des Institutions. Il voit en ce changement de régime une opportunité pour restaurer l’État de droit et les valeurs républicaines. « Nous accompagnerons les autorités militaires tant qu’elles resteront dans la droiture », a-t-il déclaré. Cependant, il pointe du doigt certaines tentatives de manipulation au sein de l’appareil judiciaire, visant à entraver la justice et à protéger les intérêts de certaines figures influentes.

Un appel à la transparence et à la justice

Landry Washington conclut en appelant la population à assister massivement à son procès, affirmant disposer de preuves solides pour prouver son innocence. Il assure que tout ce qu’il a dénoncé est fondé, et que s’il est reconnu coupable, il acceptera sa peine. « Si j’ai diffamé, j’assumerai ma prison. Mais je demande que les procédures soient respectées », a-t-il déclaré, avant de remercier le directeur de la prison, qui, selon lui, aurait contribué à sa libération en constatant les irrégularités entourant son arrestation.

Cette affaire suscite de vives réactions au sein de la société civile gabonaise, et la suite des événements sera scrutée de près, alors que les questions d’indépendance de la justice et de manipulation du système judiciaire continuent d’alimenter le débat.