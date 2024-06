Accusé de viol par sa cousine âgée de 11 ans, un gabonais acquitté après 8 ans de prison !

Une vie brisée, c’est la conclusion d’une sombre affaire de viol présumée qui s’est soldée le 5 juin par l’acquittement de l’accusé devant la cour d’appel judiciaire de Libreville. Faussement accusé d’avoir violé sa cousine de 11 ans, un gabonais d’une trentaine d’années a passé 8 ans en détention avant de recouvrer la liberté. Les faits n’ayant pu être constitués devant la justice gabonaise.

Accusé à tort, victime d’une injustice

Mbounda Moussavou est un homme brisé. En 2016, il a été jeté en prison pour avoir prétendument violé sa cousine âgée de 11 ans alors qu’il était en séjour à Libreville chez sa tante. Selon ses dires, cette dernière aurait monté de toutes pièces cette accusation suite à un différend avec sa sœur, la mère de Mbounda.

La victime présumée, aujourd’hui âgée de 19 ans, a maintenu ses accusations à la barre, affirmant que son cousin l’aurait invitée dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Cependant, plusieurs éléments ont jeté le doute sur sa version des faits.

Le certificat médical versé au dossier indiquait que la jeune fille était déjà sexuellement active malgré son jeune âge. De plus, au moment des faits présumés, Mbounda Moussavou n’était pas à Libreville. Ces éléments, couplés aux dénégations constantes de l’accusé, ont conduit le ministère public à plaider la relaxe.

Un acquittement insuffisant pour réparer le préjudice

La cour d’appel a suivi la réquisition du ministère public et a déclaré Mbounda Moussavou non coupable. Après huit années passées derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, il a enfin pu retrouver sa liberté et ses proches.

Cependant, cet acquittement ne peut effacer les huit années de sa vie volées et le traumatisme subi. Mbounda Moussavou réclame justice et réparation pour le préjudice subi. Il souhaite que les véritables responsables de cette injustice soient identifiés et punis.

Une affaire qui soulève des questions sur le système judiciaire gabonais

Cette affaire soulève des questions troublantes sur le fonctionnement du système judiciaire gabonais. Comment un homme innocent a-t-il pu passer huit ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis ? Comment les accusations d’une jeune fille ont-elles pu aboutir à une incarcération aussi longue sans preuves tangibles ?

Cette histoire tragique met en lumière les failles du système judiciaire et la nécessité de garantir un procès équitable à tous, accusés comme victimes. Mbounda Moussavou espère que son cas servira d’exemple et permettra d’améliorer le fonctionnement de la justice au Gabon.