Transition et espoirs déçus au Gabon : Le Pr. Boundzanga étrille le CTRI et lance TELEMA

Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi à Libreville, le Pr. Noël Bertrand Boundzanga, ancien président de la Commission politique du Dialogue national inclusif d’avril 2024, membre le la société civile libre a sévèrement critiqué la conduite des autorités de la Transition gabonaise. L’enseignant chercheur engagé a dénoncé ce qu’il considère comme un échec dans la gestion des aspirations du peuple gabonais, tout en annonçant la création de TELEMA, une plateforme citoyenne destinée à promouvoir l’alternance démocratique et un développement socio-économique équitable.

"Le vin est tiré… mais c’est du mauvais vin"

Dans une métaphore qui a marqué son intervention, le Pr. Noël Bertrand Boundzanga a comparé la Transition à un vin qui s’est révélé imbuvable. « En septembre 2023, j’avais dit : ‘Le vin est tiré, comment faut-il le boire ?’ Seize mois ont suffi pour constater que c’était du mauvais vin, et qu’il ne fallait pas le boire », a-t-il lancé, déplorant ce qu’il décrit comme un « enlisement » du projet de restauration des institutions.

Le Professeur droit dans ses bottes

Selon lui, le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) a failli à son engagement initial de remettre le pouvoir aux civils à travers des élections libres et transparentes. « La première chose à restaurer pendant la Transition, c’est le respect de la parole donnée. C’est un gage de sincérité et de crédibilité », a-t-il insisté.

Une critique frontale des anomalies de la Transition

M. Boundzanga a dressé un bilan sévère des 16 mois écoulés, pointant dix « anomalies » majeures qui, selon lui, empêchent le Gabon de progresser :

Le non-respect de la parole donnée : il a dénoncé les rumeurs concernant une éventuelle candidature du Président de la Transition, le général Brice Oligui Nguema, aux prochaines élections présidentielles, les qualifiant de trahison des engagements pris devant la nation.

"Comment peut-on restaurer la démocratie si l’on commence par trahir sa parole ?"

La persistance du système Bongo-PDG : malgré le coup d’État du 30 août 2023, il estime que les anciens réseaux du pouvoir sont toujours en place. « On a remplacé des visages, mais pas le système. »

L’exacerbation du tribalisme et du clientélisme : « Le lobbying ethnique bat son plein, et personne ne semble s’en émouvoir. Ce n’est pas la République que nous voulons. »

La corruption omniprésente : il a dénoncé une Transition marquée par des scandales financiers à répétition. « Comment expliquer que même sous couvre-feu, les ‘Hommes du Président’ continuent de voler ? »

"Qui a pris en otage la Transition ?"

Dans une accusation lourde, le Pr. Boundzanga a laissé entendre que le CTRI aurait été dépossédé de son projet initial de restauration des institutions. « Je me demande : qui vous a écartés de la Transition ? Qui a fait le hold-up de cette Transition ? », a-t-il interrogé, en s’adressant directement aux militaires du 30 août 2023.

Une autre vue de cette conférence d’hier

Il a également dénoncé la mise à l’écart des valeurs démocratiques et républicaines, tout en appelant à un retour aux principes éthiques. « Les militaires qui ont pris ce risque pour notre pays doivent retrouver leur audace et leur esprit républicain », a-t-il déclaré.

La naissance de TELEMA : « Lève-toi, Gabon ! »

Face à ces constats, le leader de la société civile libre, Noël Bertrand Boundzanga a annoncé le lancement de TELEMA , une plateforme citoyenne qui signifie « Lève-toi » en ypunu, pour incarner une alternative démocratique et préparer l’avenir du Gabon. « Cette plateforme est ouverte à tous les Gabonais sans exclusive, pour construire ensemble un projet de société basé sur le progrès, la justice et l’unité nationale », a-t-il expliqué.

TELEMA se fixe pour objectif de mobiliser les citoyens et d’offrir une réponse crédible aux défis politiques et socio-économiques du pays. « Demain nous appartient, allons ensemble le chercher », a-t-il conclu.

"Ce pays est le nôtre"

L’intégralité de l’analyse poignante et sans concession du Pr. Noël Bertrand Boundzanga

Le conférencier a exhorté les Gabonais à ne pas se résigner face à la situation actuelle. « Nous devons libérer la liberté, comme le dit si bien notre poète Pierre Claver Akendengué », a-t-il affirmé. Il a également rendu hommage aux martyrs d’août 2016, plaidant pour une Commission Vérité-Justice-Réparation et Réconciliation (CVJR) afin de tourner définitivement la page des violences politiques.

Avec un ton résolument déterminé, le Pr. Noël Bertrand Boundzanga a conclu son allocution par un appel à la responsabilité collective : "Je ne serai pas aveugle et je ne fermerai pas ma bouche. Ce pays est le nôtre, il nous appartient à nous tous, et nous avons le devoir de le reconstruire."

Rappelons que Noël B. Boundzanga est né en 1976 à Issala (Mbigou, dans la province de la Ngounié, sud du Gabon). Ingénieur d’affaires et en négociations internationales, NBB est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG-Paris).Il est titulaire d’un doctorat en littérature comparée et civilisations francophones à l’Université Paris-Est en France en 2008. Maître de conférences, spécialiste de littérature comparée, des littératures gabonaises et africaines. Il enseigne par ailleurs au Département des littératures africaines à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’UOB depuis 2010. Dans laquelle il coordonne depuis 2020 l’Ecole de Libreville (Centre de recherche axé sur les savoirs endogènes).

Essayiste, romancier et nouvelliste, on lui doit, entre autres, Digressions sur notre temps (essai, 2014), Joseph Tonda entre imaginaires et connaissance (en codirection avec Christ-Olivier Mpaga et Placide Ondo) et Le Miroir des toubabs (roman, 2008), Tamar et Koya (roman, 2022). Conservera-t-il ses convictions libres et citoyennes ? Car étant membre de la Campagne panafricaine "Tournons la page", et Président fondateur du Club 90 Pour une Alternance démocratique qui avait lancé une campagne de sensibilisation sur les droits et les devoirs du citoyen. En coordonnant un plaidoyer pour des élections libres, transparentes et crédibles.

Dans un article passé, lors de son étonnante présidence de la Commission politique du DNI des militaires, la rédaction d’Info241 s’interrogeait en ces termes : « Restera-t-il en phase avec toutes ses luttes citoyennes pour une alternance démocratique en République Gabonaise ? Est-ce une démarche cohérente avec ses convictions jadis saluées par l’opinion publique ? »

Sommes nous face un début de réponse ?....