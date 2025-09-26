Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 28 septembre 2025
  • 803
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Tensions Bénin-Gabon : Cotonou promet des sanctions contre toute dérive sur les réseaux sociaux

    Publié le 26 septembre 2025 à 08h00min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/tensions-benin-gabon-cotonou-promet-des-sanctions-contre-toute,2559
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Oligui Nguema à l’ONU : « L’Afrique ne doit plus être cantonnée au rôle de pourvoyeuse de matières premières »

    Confidences : Noureddin Bongo livre son calvaire présumé entre torture, détention et accusations

    Démissions en cascade au GSN : Mengara étrille ses 4 ex-ministres, traités de capricieux et d’immatures

    International
    Tensions Bénin-Gabon : Cotonou promet des sanctions contre toute dérive sur les réseaux sociaux
    Tensions Bénin-Gabon : Cotonou promet des sanctions contre toute dérive sur les réseaux sociaux © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Face aux dérives verbales alimentant les tensions entre le Bénin et le Gabon, le gouvernement béninois a réagi avec fermeté. Dans un communiqué publié ce 24 septembre, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude face à la multiplication de propos injurieux circulant sur les réseaux sociaux entre citoyens des deux pays, parfois dirigés contre les autorités elles-mêmes. Ces échanges ont fait craindre une détérioration des relations bilatérales, jusque-là marquées par la fraternité et la solidarité.

    Le gouvernement a rappelé que les liens entre Cotonou et Libreville dépassent la simple diplomatie, puisant leurs racines dans une histoire commune et des valeurs partagées. « Le Gouvernement du Bénin appelle chacun à la retenue et à une communication responsable et respectueuse », peut-on lire dans le texte officiel. Les autorités béninoises assurent par ailleurs garantir la protection des ressortissants gabonais sur leur sol, en contrepartie de la même garantie apportée par Libreville aux Béninois installés au Gabon.

    Mais au-delà de cet appel à la fraternité, le ton du communiqué s’est voulu ferme. « Des poursuites judiciaires seront engagées, conformément au Code du numérique, à l’encontre de toute personne proférant des invectives ou des propos outranciers envers les autorités ou incitant à la haine », a averti le gouvernement. Une manière de rappeler que la liberté d’expression n’autorise ni l’insulte ni la division, alors que les autorités exhortent les citoyens à privilégier la paix, la tolérance et le respect mutuel dans l’intérêt des deux nations.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève