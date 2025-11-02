Buscador
    Publié le 2 novembre 2025 à 14h28min MàJ : //
    International
    Tanzanie : La présidente sortante réélue avec 98 % après une centaine de morts
    Tanzanie : La présidente sortante réélue avec 98 % après une centaine de morts © 2025 D.R./Info241

    La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a été réélue avec près de 98 % des voix, selon les résultats officiels publiés ce samedi 1er novembre. Une victoire écrasante qui intervient dans un climat de forte tension après une répression sanglante des manifestations dénonçant un scrutin qualifié de « mascarade » par l’opposition. D’après la Commission électorale, plus de 31,9 millions d’électeurs ont voté, soit un taux de participation d’environ 87 %.

    Mais derrière ces chiffres triomphants, le pays est en proie à une grave crise. Les partis d’opposition, dont le principal — le Chadema — a été interdit, font état de centaines de morts depuis le jour du vote. Amnesty International évoque « au moins 100 morts », tandis que des sources sécuritaires parlent de plus de 500 victimes dans plusieurs grandes villes, notamment Dar es Salaam, Arusha et Mwanza. Le gouvernement, lui, minimise ces bilans, évoquant de simples « incidents isolés ».

    Les Nations unies ont appelé vendredi les forces de sécurité à « s’abstenir de tout usage disproportionné de la force ». Les observateurs dénoncent une dérive autoritaire sous Samia Suluhu Hassan, accusée d’avoir éliminé toute opposition viable en emprisonnant ou en écartant ses principaux adversaires, dont Tundu Lissu, poursuivi pour trahison. Sur le terrain, la colère populaire ne faiblit pas : de nouvelles manifestations sont annoncées malgré le couvre-feu et la présence militaire dans les rues.

