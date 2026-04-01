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Gabon : Libreville examine les failles des scrutins 2024-2025 pour une « transformation profonde »

Publié le 1er avril 2026 à 07h46min MàJ : //
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Gabon : Libreville examine les failles des scrutins 2024-2025 pour une « transformation profonde »
Gabon : Libreville examine les failles des scrutins 2024-2025 pour une « transformation profonde » © 2026 D.R./Info241

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Le processus de consolidation démocratique gabonais est en réflexion depuis ce mardi 31 mars à Libreville. Une table ronde nationale, consacrée à l’évaluation exhaustive du cycle électoral 2024-2025, s’est ouverte en présence des plus hautes autorités et des partenaires internationaux. Organisée en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette rencontre de 48 heures vise à disséquer les dysfonctionnements relevés lors des récents scrutins. L’objectif est clair : harmoniser le calendrier électoral, examiner la question du bulletin unique et adapter les mécanismes de candidature pour garantir la fluidité des prochaines échéances.

Ouvrant les travaux au nom du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a rappelé que cette initiative traduit une promesse présidentielle de fin d’année. « Il a invité le gouvernement à faire le point sur les élections passées, à analyser leurs résultats et à engager sans délai la réforme du système électoral », a-t-il précisé. De son côté, le ministre de l’Intérieur, Adrien Nguema Mba, a tenu à rassurer sur la portée de ces assises, affirmant qu’il ne s’agira pas d’« ajustements de façade », mais de « transformations profondes » destinées à restaurer durablement la confiance des citoyens envers les institutions de gestion électorale.

Les recommandations, attendues ce mercredi 1er avril, seront issues d’ateliers techniques portant sur le Code électoral, le contentieux et la gestion opérationnelle des votes. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’appui sollicité auprès des Nations unies par les autorités pour sécuriser le retour à l’ordre constitutionnel. Pour Rokya Ye-Dieng, représentante résidente du PNUD, ces travaux doivent impérativement aboutir à des axes prioritaires de réforme en parfaite cohérence avec la nouvelle Constitution. L’enjeu est de taille : stabiliser le système électoral gabonais pour prévenir toute contestation future et ancrer définitivement la transparence dans les mœurs politiques du pays.

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