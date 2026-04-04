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Sénégal : Les ministres du gouvernement Sonko désormais interdits de voyage à l’étranger

Publié le 4 avril 2026 à 19h26min MàJ : //
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Sénégal : Les ministres du gouvernement Sonko désormais interdits de voyage à l’étranger
Sénégal : Les ministres du gouvernement Sonko désormais interdits de voyage à l’étranger © 2026 D.R./Info241

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Le gouvernement sénégalais amorce un virage strict vers l’austérité budgétaire. À l’occasion de la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, tenue ce vendredi à Mbour, le Premier ministre Ousmane Sonko a décrété l’interdiction de tout déplacement à l’étranger pour les membres de l’exécutif, à l’exception des missions jugées strictement essentielles. Se voulant exemplaire dans cette démarche de réduction du train de vie de l’État, le chef du gouvernement a annoncé avoir lui-même annulé ses voyages officiels programmés au Niger, en Espagne et en France, où il devait par ailleurs animer un meeting politique.

Cette mesure de restriction drastique trouve sa justification dans une conjoncture économique de plus en plus pressante. Ousmane Sonko a expliqué que le budget national avait été initialement bâti sur une prévision du prix du baril de pétrole fixée à 62 dollars, soit environ 37 500 FCFA. Ce seuil étant aujourd’hui largement dépassé sur les marchés internationaux, le gouvernement fait face à des difficultés croissantes pour mobiliser les ressources financières nécessaires. La réduction immédiate des dépenses gouvernementales apparaît donc comme une nécessité vitale pour préserver les équilibres macroéconomiques du pays sans sacrifier le soutien à l’économie nationale.

Cette interdiction de voyager hors des frontières pourrait n’être que la première étape d’un plan de résilience plus global. Le Premier ministre a en effet indiqué que de nouvelles mesures seraient prochainement communiquées par le ministre de l’Énergie et des Mines. En évoquant les choix difficiles opérés par d’autres États face aux crises mondiales – tels que la baisse des salaires des dirigeants ou des restrictions de circulation –, Ousmane Sonko a appelé la population sénégalaise à une prise de conscience collective, tout en réaffirmant sa confiance en la capacité du pays à surmonter cette zone de turbulences financières.

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