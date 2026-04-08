Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le mercredi 8 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Guerre en Iran : Washington et Téhéran s’accordent in extremis sur une trêve de deux semaines
urgentGuerre en Iran : Washington et Téhéran s’accordent in extremis sur une trêve de deux semaines

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Guerre en Iran : Washington et Téhéran s’accordent in extremis sur une trêve de deux semaines

Publié le 8 avril 2026 à 05h42min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/moyen-orient-washington-et-teheran-s-accordent-in-extremis-sur,2774
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

Tirailleurs modernes en Ukraine : la mort d’un étudiant nigérien lève le voile sur les méthodes de l’armée russe

58 ans du PDG : Depuis son exil parisien, Ali Bongo tend la main et menace de tirer sur les « usurpateurs »

International
Guerre en Iran : Washington et Téhéran s’accordent in extremis sur une trêve de deux semaines
Guerre en Iran : Washington et Téhéran s’accordent in extremis sur une trêve de deux semaines © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

À seulement une heure de l’expiration de l’ultimatum lancé par Donald Trump, qui menaçait d’anéantir l’Iran, Washington et Téhéran ont conclu mardi un accord de cessez-le-feu de deux semaines. En échange de cette désescalade inespérée, la République islamique s’engage à rouvrir temporairement le détroit d’Ormuz. Le président américain a salué ce revirement spectaculaire, évoquant des discussions « très avancées » pour un accord de paix à long terme sur la base d’une proposition iranienne en dix points. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé cette concession stratégique sur le trafic maritime « si les attaques contre l’Iran cessent ». Les pourparlers officiels débuteront ce vendredi au Pakistan, dont le gouvernement a joué un rôle de médiateur central dans cette crise.

La presse américaine perçoit cette accalmie comme une victoire tactique du locataire de la Maison-Blanche, dont la stratégie de surenchère verbale extrême aurait forcé cette porte de sortie. Ce répit éloigne, du moins provisoirement, le spectre d’une récession mondiale liée à un choc énergétique, en permettant la reprise de la circulation du pétrole et des marchandises. Néanmoins, les observateurs rappellent que ce gel des hostilités ne règle aucun des problèmes fondamentaux. Les divergences restent profondes entre les deux États, particulièrement concernant le contrôle définitif du détroit d’Ormuz, la levée des sanctions économiques et l’épineux dossier du programme nucléaire iranien, dont les stocks d’uranium enrichi demeurent intacts.

Si cette annonce représente un immense soulagement au Moyen-Orient, l’application de ce cessez-le-feu suscite déjà des crispations à l’échelle régionale, singulièrement autour du cas libanais. Alors que des responsables de la sécurité israéliens et le Premier ministre pakistanais assuraient que cette trêve s’étendrait aux affrontements entre l’État hébreu et le Hezbollah, le bureau de Benyamin Nétanyahou a formellement démenti ces affirmations mercredi. Tel-Aviv a fermement précisé que « le cessez-le-feu de deux semaines n’inclut pas le Liban », tout en soutenant la suspension des frappes américaines contre Téhéran, à la stricte condition que la réouverture du détroit soit immédiate et que toute attaque contre les États-Unis, Israël et leurs alliés dans la région cesse définitivement.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève