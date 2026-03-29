Diplomatie : Alfred Nguia Banda officiellement accrédité ambassadeur du Gabon en France

Alfred Nguia Banda a officiellement pris ses fonctions ce mercredi 25 mars, en tant qu’ambassadeur de la République gabonaise en France. Lors d’une cérémonie protocolaire tenue au palais de l’Élysée à Paris, le nouveau diplomate a présenté ses lettres de créance au président de la République française, Emmanuel Macron, actant ainsi le début effectif de sa mission sur le territoire français.

Cette démarche solennelle s’inscrit au cœur des usages diplomatiques internationaux. Les documents officiels, dûment signés par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, confèrent à Alfred Nguia Banda toute la légitimité juridique et institutionnelle requise. Il devient dès lors l’interlocuteur privilégié et le représentant officiel du gouvernement gabonais auprès des autorités de l’État accréditaire.

L’installation de ce nouveau chef de mission diplomatique marque une volonté de dynamiser la coopération bilatérale historique entre Libreville et Paris. Sa feuille de route s’articule autour de priorités stratégiques clairement définies, incluant le renforcement de la diplomatie économique, l’attraction de nouveaux investissements, ainsi que la consolidation des partenariats dans les secteurs de la sécurité, de la culture et de l’éducation.