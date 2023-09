Makongonio : Un gabonais porté disparu depuis plusieurs jours après une partie de pêche

Les habitants du village Makongonio (Ngounié, sud du Gabon) sont sur le qui-vive depuis ce lundi. Et pour cause, un gabonais d’une cinquantaine d’années est introuvable depuis une semaine. Avec deux autres présentés comme ses amis, ils s’étaient rendus en forêt pour une partie de pêche. Sauf que ce compagnon de pêche est pour l’heure introuvable malgré les moyens de recherche déployés.

Mise à jour du 30/09/2023 à 14h40 : Les deux voisins auraient avoué le meurtre de Lucien aux gendarmes. « Nous l’avons tué, ensuite on a jeté son corps dans la rivière avec des gros cailloux pour que ça ne remonte pas à la surface », aurait révélé jeudi l’un d’eux aux gendarmes. Le corps de la victime tuée dimanche 24 septembre, n’a toujours pas été retrouvé.

L’appel à témoins lancé par les proches de Lucien

Lucien Boutimba, un agent pétrolier à la retraite est porté disparu depuis ce lundi 25 septembre. Originaire du chef-lieu du département de Louetsi-Wano, Lebamba, la victime et deux de ses amis décideront samedi dernier d’organiser une partie de pêche dans la bourgade de Makongonio, située à quelques kilomètres de leur ville.

C’est aux abords de la rivière Wano qui borde ce village cet après-midi là que tout a basculé après 3 jours de pèche. Lucien Boutimba et ses deux amis avaient établi en forêt un campement de circonstance. Alors que les deux autres décideront de parcourir la rivière pour y installer leurs filets de pèche le long des eaux, ils laisseront Lucien Boutimba au coin du feu.

« Nous sommes arrivés à la rivière. Lucien a dit qu’il ne se sentait pas bien. Nous l’avons dit de rester à notre petit campement et nous avons par la suite dirigé les opérations d’installations des filets de pêche sans lui. À notre retour, il n’était plus là. Nous avons suivi quelques empreintes de pieds. Mais sans suite favorable », a déclaré l’un des compagnons de pêche.

Commenceront alors les recherches des villageois puis de la gendarmerie de Lébaamba et de Mbigou. Depuis plus de 5 jours, les recherches patineraient. Ce qui rend plus qu’inquiétante cette disparition soudaine. Espérons que les prochains jours permettront de lever le voile sur ce mystère qui s’épaissit d’heures en heures.