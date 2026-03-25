France : Le rappeur congolais Gims interpellé par la justice pour blanchiment en bande organisée

Coup de tonnerre dans l’industrie musicale francophone. Ce mercredi 25 mars 2026, le célèbre rappeur et chanteur congolais Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été interpellé dès sa descente d’avion à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. L’artiste a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de l’Office national antifraude (Onaf) par le service national des douanes judiciaires. Il est actuellement entendu dans le cadre d’une enquête tentaculaire pilotée par le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco).

Cette procédure judiciaire sensible, ouverte pour des faits présumés de blanchiment en bande organisée, vise à démanteler un vaste réseau international. Selon les éléments de l’enquête menée sur commission rogatoire, de multiples sociétés implantées dans plusieurs pays auraient permis de contourner la TVA, d’émettre de fausses factures et de dissimuler l’origine de fonds issus d’activités illicites. Les enquêteurs soupçonnent l’implication d’anciens trafiquants reconvertis dans la criminalité financière et scrutent de près les investissements de Gandhi Djuna, notamment son luxueux programme immobilier à Marrakech baptisé « Sunset Village Private Residences ».

À ce stade des investigations, aucune mise en examen n’a encore été prononcée par les juges d’instruction contre l’interprète. Contacté pour réagir à ce coup de filet, l’avocat du chanteur, maître David-Olivier Kaminski, a préféré garder le silence et n’a pas souhaité faire de déclaration dans l’immédiat. L’évolution de ces auditions sera déterminante pour l’avenir de l’artiste le plus vendeur en France en 2025, dont la garde à vue pourrait avoir de lourdes répercussions au-delà de la sphère purement artistique.