Préparatifs du référendum : le ministère de l’Intérieur devant la Cour constitutionnelle

Le ministre gabonais de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, a été auditionné ce mercredi à Libreville par la Cour constitutionnelle de la transition dans le cadre des préparatifs du scrutin référendaire prévu pour le 16 novembre 2024. Cet échange visait à faire le point sur l’état d’avancement des travaux menés par le ministère, garant de l’organisation du processus électoral, et à répondre aux préoccupations des autorités judiciaires concernant la régularité et la transparence des élections à venir.

Au cours de cette rencontre, Hermann Immongault, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, a présenté les différentes mesures prises pour garantir une organisation fluide et impartiale du référendum. Parmi les points abordés figuraient la révision des listes électorales et leur centralisation, la formation des scrutateurs, ainsi que l’adoption de textes législatifs et réglementaires nécessaires à la bonne tenue du vote. Le ministre a tenu à rassurer la Cour constitutionnelle sur le bon déroulement de ces préparatifs, affirmant que tout était mis en œuvre pour respecter les délais et les normes en vigueur.

Le président de la cour au cours de cette audition

Il a toutefois souligné quelques difficultés techniques rencontrées, notamment en ce qui concerne la coordination entre plusieurs administrations impliquées dans le processus. Cependant, le ministre s’est voulu rassurant, assurant que des solutions étaient en cours pour surmonter ces obstacles avant la date du scrutin. « Aucun aspect, même considéré comme un ‘détail’, ne doit venir entacher la sincérité des opérations », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur l’importance d’une élection libre et transparente.

Dans cette perspective, la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 15 de son règlement de procédure, a annoncé qu’elle désignerait des délégués chargés de suivre le déroulement des opérations électorales dans chaque circonscription. Ce dispositif de contrôle vise à renforcer la transparence et la crédibilité du scrutin référendaire, en garantissant que toutes les étapes du processus respectent scrupuleusement les règles établies.

Pour conclure, Hermann Immongault a annoncé la tenue prochaine d’une conférence de presse pour informer le public sur les mesures déjà prises et celles en cours. La Cour constitutionnelle et le ministère de l’Intérieur semblent déterminés à garantir un processus référendaire rigoureux, qui respectera les principes démocratiques, et qui sera surveillé de près par les différentes instances concernées.