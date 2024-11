Référendum au Gabon : Résultats soviétiques, abstention record et victoire massive du « oui »

Depuis ce dimanche soir, le gouvernement de la transition, organisateur du référendum, est parvenu à rendre publics en moins de 24h les résultats du référendum de ce samedi. L’analyse des résultats laisse clairement transparaître des chiffres soviétiques de la victoire du « oui » qui inquiètent plus qu’ils ne rassurent. Quels enseignements tirer de ce premier scrutin de l’ère de la transition ?

Ce samedi 16 novembre, à travers le Gabon et sa diaspora, ce sont 868 115 électeurs qui étaient appelés à répondre à cette question : « Approuvez-vous la nouvelle constitution ? ». Selon les résultats donnés hier soir par le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault, les gabonais ont répondu oui à 91,80 %. Un chiffre qui donne le tournis aux opposants au projet de constitution qui ne manquait pas d’imperfections.

Résultats globaux

Province Inscrits Votants Abstention (%) Suffrages Exprimés Oui (%) Non (%) Nul (%) Estuaire 325 763 145 074 55,47 % 111 124 85,35 % 14,65 % 2,78 % Haut-Ogooué 101 203 87 488 13,54 % 86 294 96,47 % 3,61 % 1,38 % Moyen-Ogooué 42 849 24 405 43,05 % 23 896 93,45 % 6,54 % 2,13 % Ngounié 85 986 23 940 72,16 % 23 453 95,62 % 4,36 % 1,95 % Nyanga 38 340 22 323 41,76 % 21 979 97,09 % 2,91 % 1,57 % Ogooué-Ivindo 42 171 25 393 39,77 % 25 215 95,58 % 4,42 % 2,21 % Ogooué-Lolo 38 476 25 404 33,97 % 24 923 95,28 % 4,72 % 1,89 % Ogooué-Maritime 77 953 28 882 62,96 % 28 125 83,72 % 16,28 % 2,69 % Woleu-Ntem 85 430 66 552 22,09 % 66 122 98,25 % 1,76 % 1,74 % Étranger 15 217 2 893 80,99 % 2 759 61,60 % 38,94 % 1,47 % Total 868 115 463 066 46,57 % 451 473 91,80 % 8,20 % 1,97 %

La tendance soviétique des résultats semble s’être installée sur l’ensemble des résultats officiels, bien que le taux d’abstention soit lui de 46,57 %. Une abstention de près de la moitié du collège électoral qui n’a pas empêché la province du Woleu-Ntem de plébisciter le projet à 98,25 %, suivie de près par la Nyanga (97,09 %) et le Haut-Ogooué (96,47 %). Dans les autres provinces, le score du "oui" oscille entre 83,72 % dans l’Ogooué-Maritime et 95,62 % dans la Ngounié.

Des scores à relativiser avec l’abstention qui bat des records. Le champion de cette consultation référendaire est la diaspora, où 80,99 % des gabonais ont boudé les urnes. Au plan national, c’est la Ngounié qui emporte la palme d’or avec 72,16 % d’abstentionnistes, suivie par l’Ogooué-Maritime (62,96 %) et l’Estuaire (55,47 %). En attendant le détail du vote par ville et département, le président de la transition s’est satisfait de ces résultats comme « une étape décisive vers le Gabon nouveau, fondé sur la démocratie, l’unité et la justice ».