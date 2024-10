Référendum 2024 : L’association Colibri en campagne de sensibilisation au vote à Libreville

Alors que les débats autour du référendum constitutionnel de novembre prochain s’intensifient, l’association Colibri a pris l’initiative de sensibiliser les populations de Libreville sur l’importance du vote. Ce samedi 19 octobre 2024, les membres de l’association se sont rendus dans plusieurs quartiers de la capitale pour encourager les citoyens à participer activement au scrutin prévu le 16 novembre prochain.

Sous le slogan « Mon vote, mon engagement, ma part pour le Gabon », l’association Colibri vise à mobiliser les électeurs indécis et à renforcer la participation citoyenne. Gauthier Landji, représentant de l’association, a souligné l’importance de la responsabilité individuelle : « Aujourd’hui, l’heure est à la responsabilité de chacun. Nous avons l’occasion de décider de l’avenir de notre pays. Il ne faut pas toujours laisser les autres penser à notre place ».

Une banderole de cette campagne

Dans une atmosphère conviviale, les membres de l’association ont parcouru les quartiers du 1er arrondissement, ainsi que les quartiers Ozougué et PK6, situés respectivement dans les 5ème et 6ème arrondissements. Le message est clair : pas d’abstention, mais une participation maximale. À travers des échanges directs, ils ont répondu aux interrogations des habitants sur le référendum, la nouvelle constitution et les enjeux de la transition.

Une vue des populations

Stephen Soa, député de la Transition, a expliqué : « Beaucoup de Gabonais souhaitent voter, mais ne comprennent pas toujours les détails du référendum. Nous leur expliquons ces éléments pour qu’ils puissent faire un choix éclairé le 16 novembre ». Depuis sa création en 2022, l’association Colibri s’engage pour le développement social et environnemental du Gabon, en prônant la responsabilité citoyenne et le vivre ensemble. Sa campagne de sensibilisation vise à éveiller la conscience civique et à encourager les Gabonais à « faire leur part » pour l’avenir du pays.