REAGIR renforce ses structures de base et se prépare aux prochaines échéances électorales

Ce samedi 19 octobre, plusieurs cadres du parti REAGIR ont été officiellement installés à son siège de Libreville, quelques semaines après leurs nominations aux postes clés des organes centraux du parti. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la stratégie de ce mouvement politique, qui aspire à s’imposer sur la scène nationale.

REAGIR a pour ambition de réapproprier le Gabon aux Gabonais, en défendant les valeurs, la culture, les terres, l’économie, la souveraineté et l’indépendance du pays, selon le credo impulsé par ses pères fondateurs. Cette vision, que le parti qualifie de projet de « reconstruction », reste au cœur de son action politique. Les membres récemment installés sont pleinement conscients du rôle crucial qu’ils auront à jouer pour traduire cette ambition en résultats concrets, notamment à travers l’obtention future des suffrages populaires.

L’installation des promus

Parmi les nouvelles figures nommées, Jean Christian Nkoghe et Nicole Natalie Nzaou Rekati ont été désignés vice-présidents, tandis que la porte-parole du parti sera désormais Mme Nzaou Rekati. Le Dr Jovanie Eyengha Ndong, Mme Josephine Afouari Obouono, et Me Thierry Nguia ont été promus secrétaires exécutifs adjoints, renforçant ainsi l’équipe dirigeante avec des profils expérimentés et engagés. En outre, plusieurs jeunes cadres ont été nommés commissaires nationaux, symbole de la volonté du parti d’assurer une relève dynamique et compétente.

Lors de cette cérémonie, le président du parti, Guy Roger Aurat Reteno, s’est exprimé sur l’absence de position officielle concernant le référendum à venir. « REAGIR n’a pas encore donné son avis sur la Constitution, car la version finale n’a pas été rendue publique. Nous mettrons en place une commission pour étudier la question et présenter une position unifiée », a-t-il déclaré. Il a également affirmé l’ambition du parti d’aller à la conquête du pouvoir après le référendum, en se préparant à solliciter le suffrage universel et à gérer des localités.

Une vue des participants

REAGIR, qui a activement participé aux dernières échéances électorales en 2023, se positionne désormais comme une force incontournable du paysage politique gabonais. Depuis sa création, le parti s’est engagé dans toutes les batailles politiques pour le changement, avec pour objectif ultime de parvenir à un renouveau démocratique et à une transformation qualitative du pays. Légalement reconnu par un récépissé n°00057/MI/CAB-ME/CJ du 2/02/2021 du ministère de l’Intérieur, REAGIR réaffirme sa détermination à incarner l’alternative que de nombreux Gabonais espèrent.