Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le dimanche 22 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Suicide au lycée Léon Mba : Entre zones d’ombre et insuffisances, l’affaire encore devant le parquet ce lundi
urgentSuicide au lycée Léon Mba : Entre zones d’ombre et insuffisances, l’affaire encore devant le parquet ce lundi

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

États-Unis : la légende du cinéma d’action Chuck Norris s’est éteinte à 86 ans

Publié le 20 mars 2026 à 17h09min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/etats-unis-la-legende-du-cinema-d-action-chuck-norris-s-est,2753
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

Tirailleurs modernes en Ukraine : la mort d’un étudiant nigérien lève le voile sur les méthodes de l’armée russe

58 ans du PDG : Depuis son exil parisien, Ali Bongo tend la main et menace de tirer sur les « usurpateurs »

International
États-Unis : la légende du cinéma d’action Chuck Norris s’est éteinte à 86 ans
États-Unis : la légende du cinéma d’action Chuck Norris s’est éteinte à 86 ans © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le monde du cinéma et des arts martiaux pleure l’une de ses plus grandes légendes. Si l’annonce a bouleversé le public ce vendredi 20 mars, la famille de l’acteur a précisé dans son communiqué officiel que Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris, s’est en réalité éteint la veille, le jeudi 19 mars, à l’âge de 86 ans des suites d’un malaise à Hawaï. Figure emblématique des films d’action de toute une époque, il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle forgée par la rigueur, la détermination et une aura d’invincibilité devenue mythique à travers le globe.

Le parcours de ce champion hors norme a pris un tournant décisif loin de son Oklahoma natal. C’est lors d’un déploiement militaire en Corée du Sud que Chuck Norris s’est pris de passion pour le Tang Soo Do, devenant par la suite un redoutable compétiteur. Cette maîtrise lui a ouvert les portes d’Hollywood, notamment grâce à son affrontement culte avec Bruce Lee dans La Fureur du dragon. Ses rôles de justicier dans Portés disparus, Delta Force, ou la célébrissime série Walker, Texas Ranger, l’ont ensuite propulsé au rang de superstar planétaire. Derrière l’écran, il restait un homme profondément dévoué à ses proches, n’hésitant pas à suspendre sa carrière pour soutenir son épouse, Gena O’Kelley, face à des problèmes de santé.

Au-delà de ses prouesses martiales, Chuck Norris s’était métamorphosé en un véritable phénomène culturel. L’émergence des célèbres « Chuck Norris Facts » sur Internet a immortalisé son image de héros indestructible auprès des jeunes générations. Mais l’héritage de l’acteur dépasse la caricature humoristique : philanthrope engagé, il a utilisé le sport et la discipline pour venir en aide aux jeunes en difficulté à travers ses fondations. Avec sa disparition, c’est une page majeure de la pop culture qui se tourne, laissant le souvenir impérissable d’un homme qui incarnait la résilience, le patriotisme et la force de travail.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève