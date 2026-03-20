États-Unis : la légende du cinéma d’action Chuck Norris s’est éteinte à 86 ans

Le monde du cinéma et des arts martiaux pleure l’une de ses plus grandes légendes. Si l’annonce a bouleversé le public ce vendredi 20 mars, la famille de l’acteur a précisé dans son communiqué officiel que Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris, s’est en réalité éteint la veille, le jeudi 19 mars, à l’âge de 86 ans des suites d’un malaise à Hawaï. Figure emblématique des films d’action de toute une époque, il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle forgée par la rigueur, la détermination et une aura d’invincibilité devenue mythique à travers le globe.

Le parcours de ce champion hors norme a pris un tournant décisif loin de son Oklahoma natal. C’est lors d’un déploiement militaire en Corée du Sud que Chuck Norris s’est pris de passion pour le Tang Soo Do, devenant par la suite un redoutable compétiteur. Cette maîtrise lui a ouvert les portes d’Hollywood, notamment grâce à son affrontement culte avec Bruce Lee dans La Fureur du dragon. Ses rôles de justicier dans Portés disparus, Delta Force, ou la célébrissime série Walker, Texas Ranger, l’ont ensuite propulsé au rang de superstar planétaire. Derrière l’écran, il restait un homme profondément dévoué à ses proches, n’hésitant pas à suspendre sa carrière pour soutenir son épouse, Gena O’Kelley, face à des problèmes de santé.

Au-delà de ses prouesses martiales, Chuck Norris s’était métamorphosé en un véritable phénomène culturel. L’émergence des célèbres « Chuck Norris Facts » sur Internet a immortalisé son image de héros indestructible auprès des jeunes générations. Mais l’héritage de l’acteur dépasse la caricature humoristique : philanthrope engagé, il a utilisé le sport et la discipline pour venir en aide aux jeunes en difficulté à travers ses fondations. Avec sa disparition, c’est une page majeure de la pop culture qui se tourne, laissant le souvenir impérissable d’un homme qui incarnait la résilience, le patriotisme et la force de travail.