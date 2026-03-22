Soudan : Au moins 64 morts dont 13 enfants dans le bombardement d’un hôpital au Darfour

Le conflit meurtrier qui déchire le Soudan vient de franchir un nouveau cap dans l’horreur. Dans la nuit du vendredi 20 mars, une frappe de drone a dévasté l’hôpital universitaire d’al-Daein, capitale de l’État du Darfour oriental, tuant au moins 64 personnes, dont 13 enfants, deux infirmières et un médecin. L’attaque, attribuée à l’armée régulière par l’organisation de défense des droits humains Emergency Lawyers, a également fait 89 blessés, détruisant lourdement les services de pédiatrie, de maternité et des urgences. Cette tragédie prive désormais toute la ville de services médicaux essentiels, dans une région largement dominée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Face à ce carnage, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fermement condamné cette escalade vertigineuse de la violence. « À la suite de cette tragédie, le nombre total de décès liés aux attaques contre les établissements de santé pendant la guerre au Soudan a désormais dépassé les 2 000 », a-t-il déploré, précisant que 2 036 personnes ont péri lors de 213 assauts ciblant le secteur médical depuis le début des hostilités à la mi-avril 2023. Appelant à protéger les civils et les humanitaires, le patron de l’OMS a rappelé avec insistance que « les soins de santé ne devraient jamais être une cible » et que « la paix est le meilleur des remèdes ».

La banalisation de ces frappes aveugles suscite la vive indignation de la communauté internationale. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, s’est dit consterné, soulignant que « les parties au conflit au Soudan continuent d’utiliser des drones de plus en plus puissants pour déployer des armes explosives ayant des effets à grande échelle dans des zones peuplées » . Cette guerre dévastatrice, marquée par des exactions relevant de crimes de guerre, a déjà engendré l’une des pires crises humanitaires au monde : plus de 12 millions de personnes ont été forcées de fuir leurs foyers et 33 millions de Soudanais se retrouvent aujourd’hui dans un besoin d’assistance absolu.