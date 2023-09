L’ONU prête à travailler avec le Gabon après la mise en place d’un nouveau gouvernement

L’ONU est prête à reprendre sa coopération avec le Gabon après l’adoption d’une feuille de route pour le retour à l’ordre constitutionnel et la mise en place d’un nouveau gouvernement. C’est ce qu’a déclaré Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique centrale et chef du bureau des Nations unies dans la région, à l’issue d’une réunion à Libreville avec le président de la période de transition, le général de brigade Brice Oligui Nguema.

La position de l’ONU

« En principe, l’ONU, comme d’autres organisations internationales, condamne le changement anticonstitutionnel du pouvoir », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision Gabon 24. « Nous appelons à un retour à l’ordre constitutionnel normal à travers toutes les étapes que le chef de l’Etat de transition a annoncées dans son discours d’investiture, la révision de la Constitution, de la loi électorale et la formation de nouvelles institutions de gouvernement compétentes. Tout cela permettra au Gabon de prendre un nouveau départ. Les Nations unies sont prêtes à reprendre leur coopération avec le Gabon une fois que la feuille de route [pour un retour à la démocratie] aura été adoptée et qu’un nouveau gouvernement aura été mis en place. Nos agences établiront des contacts avec l’administration transitoire et aideront le Gabon, un pays déterminant pour la stabilité de toute la région d’Afrique centrale ».

Coup d’État militaire

Le 30 août, un groupe de militaires gabonais de haut rang a annoncé à la télévision nationale la prise du pouvoir ; les rebelles comprennent des membres de la Garde républicaine, des services de sécurité, de l’armée et de la police. Les putschistes ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par le président sortant Ali Bongo Ondimba, dissous le gouvernement et suspendu les travaux des autres institutions républicaines. Un comité de transition et de restauration des institutions a été formé et, lors de sa réunion du 30 août, a déclaré Nguema chef de la période de transition. Le 4 septembre, il a prêté serment en tant que président de transition du Gabon.