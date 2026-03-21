Niger : L’Allemagne évacue son ambassade à Niamey et appelle ses ressortissants au départ

Le niveau d’alerte maximale est décrété par Berlin au Sahel. Ce vendredi 20 mars 2026, le gouvernement allemand a officiellement annoncé l’évacuation provisoire de l’ensemble de son personnel diplomatique en poste au Niger. Face à la dégradation brutale du climat sécuritaire, le ministère allemand des Affaires étrangères a non seulement relocalisé ses équipes hors du pays, mais a également exhorté tous ses ressortissants à quitter le territoire nigérien dans les plus brefs délais. Dans l’incapacité de fournir une assistance sur place, la diplomatie allemande a transféré la gestion de ses services consulaires à son ambassade de Ouagadougou, au Burkina Faso.

Cette décision radicale est motivée par un risque jugé extrêmement élevé de crimes violents, d’attentats terroristes et de rapts. Les autorités d’outre-Rhin précisent que les citoyens occidentaux constituent aujourd’hui des cibles privilégiées et font l’objet d’une surveillance accrue de la part des groupes armés et des réseaux criminels. Cette mesure d’urgence allemande s’inscrit dans un contexte de terreur grandissant, illustré par l’attaque meurtrière d’une base militaire de drones dans un aéroport du pays au début du mois de mars.

Le retrait diplomatique de l’Allemagne emboîte le pas à un mouvement de repli déjà amorcé par d’autres chancelleries occidentales. Fin janvier 2026, les États-Unis avaient ordonné le départ immédiat de leur personnel non essentiel et de leurs familles, au lendemain d’un bref assaut revendiqué par l’organisation État islamique contre l’aéroport de Niamey. Miné par plus d’une décennie de violences djihadistes, le Niger a tristement franchi un nouveau cap en 2025 en devenant le troisième pays le plus touché par le terrorisme au monde, dépassant ainsi le Mali et la Syrie.