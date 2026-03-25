Burkina Faso : Le pays en alerte face à une grave dégradation de la qualité de l’air

L’atmosphère s’assombrit dangereusement au pays des Hommes intègres. Ce mercredi 25 mars 2026, le ministère de la Santé du Burkina Faso a officiellement déclenché une alerte sanitaire face à une détérioration massive de la qualité de l’air sur le territoire. Provoqué par une forte suspension de poussière observée dans plusieurs régions, ce phénomène météorologique, bien que fréquent en période sèche, entraîne une réduction drastique de la visibilité et fait peser une lourde menace sur la santé publique. Les autorités gouvernementales appellent ainsi l’ensemble de la population à une vigilance accrue.

Cette pollution atmosphérique n’est pas sans conséquences graves pour l’organisme. Selon les services sanitaires burkinabè, l’inhalation de ces particules favorise l’apparition d’infections respiratoires telles que « les rhumes, sinusites, angines, bronchites aiguës ou encore les pneumonies ». Le danger est particulièrement critique pour les patients souffrant de pathologies chroniques cardiovasculaires, ou d’allergies pouvant déclencher de sévères crises d’asthme. Les enfants en bas âge, guettés par des affections oculaires et auriculaires comme les conjonctivites et les otites, ainsi que les femmes enceintes, les personnes âgées et les travailleurs en plein air, constituent les groupes les plus vulnérables face à cet épisode d’empoussièrement.

Face à cette urgence sanitaire, le ministère de la Santé a édicté une série de mesures préventives strictes pour protéger la population. Il est vivement recommandé aux citoyens de porter des masques adaptés lors de chaque déplacement, de se laver très régulièrement le visage et les mains, et de maintenir les habitations fermées pour freiner l’infiltration des particules fines. Outre la nécessité de limiter l’exposition à l’air libre, de s’hydrater abondamment et de protéger sa peau, les autorités exhortent les automobilistes et les usagers de la route à redoubler de prudence face à l’épais brouillard de poussière qui obstrue la visibilité.