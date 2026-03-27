Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema veut faire de la classe politique le relais de ses actions

Voici ce qui s’appelle mettre au pas. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni le jeudi 26 mars les acteurs politiques et les leaders d’opinion au palais présidentiel de Libreville. Ce conclave, placé sous le sceau de la concertation républicaine et de l’inclusivité, a permis de passer au peigne fin la situation socio-économique du pays. L’objectif de cette rencontre au sommet était de trouver, dans une démarche participative, des solutions concrètes aux défis urgents de la nation, en instaurant un dialogue direct avec les forces vives.

Au cœur des échanges, les préoccupations quotidiennes ont logiquement dominé l’ordre du jour. Le président de la République a pris le temps d’exposer avec clarté les causes des difficultés actuelles, détaillant les obstacles qui freinent la pleine réalisation des politiques sociales. Les débats ont notamment porté sur les épineuses questions de l’accès à l’eau potable, de la fourniture en électricité et de la lutte acharnée contre la vie chère.

Une volonté de pédagogie sur le terrain

Face à ces urgences, le locataire du palais du bord de mer a rassuré ses hôtes en précisant qu’un processus de résolution méthodique, traité au cas par cas, est d’ores et déjà en cours de déploiement par le gouvernement. Convaincus par l’exposé présidentiel, les leaders politiques présents ont salué le pragmatisme du chef de l’État. « C’est un bosseur, c’est un travailleur. C’est vrai qu’il y a beaucoup à faire dans le social et il nous a expliqué les causes, les difficultés, les obstacles et nous l’avons compris » , a confié l’un des participants à l’issue de l’audience.

C’est dans ce climat de compréhension mutuelle que Brice Clotaire Oligui Nguema a formellement sollicité ses invités pour devenir les porte-voix de l’exécutif. Les acteurs politiques se sont engagés à jouer les relais de proximité auprès des citoyens. « Il nous a demandé de relayer, d’expliquer aux populations, à nos militants certaines situations », ont-ils ajouté, affichant leur volonté de porter ce message de vérité jusque dans les villes et les villages de l’arrière-pays pour apaiser les impatiences.

Un optimisme fondé sur le concret

Les participants à ce conclave ont d’ailleurs tenu à exprimer un optimisme résolu, s’appuyant sur les chantiers d’envergure déjà matérialisés sur le terrain. « Nous avons tout intérêt à demeurer optimistes dans la mesure où il y a une réelle volonté affichée de la part du président de la République de hisser le Gabon encore plus haut vers de nouveaux horizons » , a souligné un leader d’opinion, percevant cette dynamique comme un signal éminemment positif pour l’avenir du pays.

L’espoir suscité par ces échanges repose sur des résultats tangibles. « Vous conviendrez avec moi qu’en quelques années seulement, on voit des sorties de terre d’immeubles et d’actions concrètes engagées pour le développement du pays », a poursuivi le même intervenant. Si les grands projets d’infrastructures témoignent de l’ambition nationale, les personnalités présentes ont convenu que le développement inclusif exige une concertation permanente. En associant ainsi la classe politique à sa feuille de route, le chef de l’État entend faire de chaque acteur un partenaire actif de la relance.