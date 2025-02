Présidentielle gabonaise : Outre le médical, les candidats soumis à un test linguistique drastique !

La présidentielle gabonaise du 12 avril 2025 introduit une nouveauté notable apportée par l’adoption du nouveau Code électoral : les candidats devront non seulement passer l’examen médical habituel, mais aussi réussir un test d’aptitude linguistique dans une langue nationale.

Selon le calendrier électoral publié par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, les prétendants à la magistrature suprême devront retirer leur formulaire de candidature et choisir leur langue vernaculaire à partir du 27 février 2025, au Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), entre 8h et 18h.

Les 5 étapes des prétendants au fauteuil présidentiel

Les tests, qui se dérouleront entre le 3 et le 8 mars 2025, seront supervisés par une commission d’évaluation de l’aptitude linguistique. Cette dernière vérifiera la capacité des candidats à s’exprimer avec aisance et précision dans la langue choisie par le postulant, ajoutant ainsi une dimension culturelle forte au processus électoral.

Cette réforme, qui vise à promouvoir les langues locales et renforcer l’ancrage culturel des dirigeants, pourrait rebattre les cartes de la compétition en privilégiant les candidats ancrés dans les réalités culturelles gabonaises. Ne pas réussir cette étape pourrait une raison d’invalidation de la candidature du postulant.

Pour rappel, la campagne électorale s’ouvrira le 29 mars à minuit et s’achèvera le 11 avril à 00h00, offrant aux candidats le temps de convaincre un électorat attentif à la fois aux discours politiques et à l’authenticité culturelle des prétendants.