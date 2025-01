Présidentielle d’avril au Gabon : 8 jours de plus pour s’inscrire sur la liste électorale pour les retardataires

À désormais quelques mois de la présidentielle du 12 avril 2025, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a décidé ce lundi de prolonger la période de révision de la liste électorale. Initialement prévue du 2 au 31 janvier, cette opération essentielle pour garantir la participation des citoyens aux urnes se poursuivra jusqu’au 8 février 2025, selon l’arrêté n° 000170/MIS signé le 27 janvier.

Ce délai supplémentaire de huit jours, qui commence le 1er février, offre une opportunité aux électeurs retardataires de se faire inscrire ou de mettre à jour leurs informations sur l’ensemble du territoire et à l’étranger. Les centres d’enrôlement et de révision resteront ouverts de 8 h à 18 h durant cette période, permettant à chacun d’accomplir les démarches nécessaires.

Le communiqué de prorogation de la période initiale

Le ministère a expliqué que cette décision répond à une volonté d’inclusion et de renforcement de la participation citoyenne. « Nous comptons sur le sens civique et la responsabilité de tous », a déclaré hier le ministre de l’Intérieur dans un communiqué, soulignant l’importance de cette étape pour un processus électoral crédible et transparent.

Sur le terrain, les agents recenseurs et les responsables des 181 centres d’enrôlement essentiellement des mairies, des préfectures et des ambassades à l’étranger, se préparent à accueillir un afflux de citoyens durant ces jours additionnels. La prolongation est la dernière chance accordée aux retardataires de s’assurer de voter pour le prochain président du pays, opération qui mettra fin à la transition consécutive au coup d’état au 30 août 2023.