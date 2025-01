Présidentielle 2025 : Oligui entretient le suspense avec « Dieu nous répondra le moment venu »

Lors d’une cérémonie au Palais des Sports de Libreville ce samedi 25 janvier, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a répondu, de manière énigmatique, aux appels de l’association Ossimane lui demandant de se porter candidat à l’élection présidentielle d’avril 2025. Sa déclaration, empreinte de prudence et de spiritualité, a suscité de nombreuses réactions.

"J’ai compris votre message" : une réponse mesurée

Invité en qualité de président d’honneur de l’association Ossimane , le Général Oligui Nguema s’est vu interpeller directement par les membres de cette structure citoyenne, qui ont plaidé pour sa candidature à la prochaine présidentielle. Face à cette demande, il a répondu : « J’ai compris votre message ».

Le presque-candidat samedi

Avant d’ajouter, avec gravité : « Dieu nous répondra le moment venu. Nous devons poursuivre nos efforts et ne pas interrompre à mi-chemin le rêve de ces jeunes qui croient à la liberté et de ces enfants qui espèrent un avenir meilleur ». Cette phrase, teintée d’espoir et de foi, semble vouloir laisser le temps agir tout en signifiant une certaine ouverture à l’idée de répondre favorablement à cet appel.

Un bilan en toile de fond

Le chef de la Transition a profité de cette tribune pour rappeler les accomplissements réalisés depuis son accession au pouvoir en août dernier. Il a évoqué notamment l’organisation du Dialogue National Inclusif, l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum, la mise en place d’un nouveau Code électoral et les efforts entrepris pour répondre aux attentes sociales des Gabonais.

Une vidéo de la cérémonie

Ces réalisations, selon lui, témoignent d’un « travail collectif » entre les autorités et la population, un effort qui, pour être complet, nécessite une continuité dans l’action.

Un appel de la base

L’intervention de Léandre Nzué, coordonnateur provincial de l’association Ossimane pour l’Estuaire, a été au cœur des échanges. « Nous vous demandons de continuer à guider ce pays. Votre leadership a permis de poser des bases solides pour un Gabon nouveau. Nous avons besoin de vous à la tête du pays », a-t-il déclaré, suscitant une ovation de la salle comble.

Pour les membres de l’association, Oligui Nguema incarne un espoir de transformation et de stabilité. Leur appel à sa candidature s’appuie sur les progrès enregistrés depuis la Transition et sur la volonté d’éviter toute interruption dans cette dynamique.

Un suspense intact

En s’en remettant à une réponse divine, Oligui Nguema a opté pour une position qui entretient le mystère sur ses intentions. Sa phrase « Dieu nous répondra le moment venu » résonne à la fois comme un message de prudence et une invitation à la patience.

Dans ce flou calculé, le Général laisse le champ libre à toutes les interprétations. Certains y voient une acceptation implicite de l’idée de briguer la présidence, tandis que d’autres y perçoivent une posture humble et spirituelle, refusant de précipiter une décision cruciale.

Un enjeu national

Alors que le Gabon se prépare à une élection présidentielle décisive, la question de la candidature d’Oligui Nguema reste au cœur des discussions politiques. Son éventuelle entrée en lice pourrait rebattre les cartes et consolider l’élan de transformation amorcé depuis sa prise de pouvoir.

En attendant, ses déclarations continuent de nourrir les spéculations, et les regards restent tournés vers celui que beaucoup considèrent déjà comme un acteur clé de l’avenir politique du Gabon. Surtout que le Code électoral adopté le 19 janvier a autorisé la participation des militaires. Une clause qui ne fait aucun doute sur la participation du militaire au prochain scurtin présidentiel déjà sur toutes les lèvres.