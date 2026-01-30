Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
  • 804
    28°C

    • En ce moment :
    Rentrée syndicale

    Justice gabonaise sous influence et sans budget : Le cri d’alarme du Synamag pour 2026 !

    Publié le 30 janvier 2026 à 12h33min MàJ : 30 janvier 2026 à 12h32min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Justice gabonaise sous influence et sans budget : Le cri d’alarme du Synamag pour 2026 !
    Justice gabonaise sous influence et sans budget : Le cri d’alarme du Synamag pour 2026 ! © 2026 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/justice-gabonaise-sous-influence-et-sans-budget-le-cri-d-alarme,11470
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11470

    Plus de sujets

    Port-Gentil : Les taximen en guerre contre la blouse municipale et la concurrence déloyale des clandos

    Grand Libreville : la SEEG prévoit ce samedi des perturbations d’au moins 10h sur l’eau potable

    Le CHR de Port-Gentil affiche un bilan 2024-2025 positif malgré une ardoise CNAMGS de 900 millions

    Gabon : Marcel Libama remet la base au centre et défie le gouvernement sur la grève des enseignants

    Gabon : Accusé d’être un criminel rituel, le patron du CESEC envoie un activiste en prison à Mouila

    Le ton est donné pour cette rentrée judiciaire syndicale. Réuni en Assemblée générale ce jeudi 29 janvier, le Syndicat National des Magistrats du Gabon (SYNAMAG) a dressé un tableau sombre de l’état de la justice dans le pays. Son président, Landry Abaga Essono, a fustigé les ingérences du pouvoir et le manque de moyens qui menacent l’indépendance des juges.

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’ambiance était grave lors de cette rencontre qui, conformément à l’article 11 des statuts du syndicat, marquait le lancement des activités pour l’année en cours. Loin d’une simple formalité administrative, cette Assemblée générale a servi de tribune pour exposer le malaise profond qui traverse la magistrature gabonaise.

    Un bilan 2025 marqué par la précarité

    Le SYNAMAG a d’abord jeté un regard rétrospectif sur une année 2025 qualifiée de « difficile ». Entre mouvements de grève et une « autonomie financière limitée  », le syndicat estime que l’institution judiciaire a fonctionné en mode dégradé.

    Les thèmes retenus pour les travaux de ce jeudi illustrent d’ailleurs l’urgence de la situation : « L’indépendance de la justice, rempart ultime de l’État de droit contre les pressions institutionnelles » et « Indépendance et impartialité : renouveler le pacte de confiance entre la justice et les citoyens  ».

    « Pressions institutionnelles » et manque de moyens

    Dans son discours d’ouverture, le président Landry Abaga Essono n’a pas usé de la langue de bois. Il a vigoureusement dénoncé les « pressions institutionnelles » qui pèsent sur les épaules des magistrats, mettant en péril le principe sacrosaint de l’indépendance de la justice.

    Au-delà des ingérences, c’est la « dégradation des conditions de travail  » qui inquiète. Pour le leader syndical, le manque criant de moyens matériels et financiers fragilise l’institution et brise, in fine, la confiance des citoyens envers leur justice.

    Des actes concrets exigés pour 2026

    Face à ce constat, le SYNAMAG annonce la couleur pour l’année à venir. L’action syndicale sera axée sur une défense intransigeante des droits des magistrats et un renforcement de la mobilisation.

    Le temps des promesses semble révolu. Le syndicat appelle désormais à un « dialogue assorti d’actes concrets ». Sur la table des négociations, deux priorités absolues : la réhabilitation des infrastructures judiciaires, souvent vétustes, et l’octroi d’une dotation budgétaire réellement adaptée aux besoins de la justice gabonaise.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article