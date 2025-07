Port-Gentil : le ministre de la Justice touche du doigt les difficultés des juridictions sous tutelle

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Séraphin Akuré-Davain, était en déplacement ce lundi 7 juillet à Port-Gentil. Objectif : s’imprégner des conditions de vie et de travail des juridictions locales, dans le cadre d’une vaste réforme visant à faire de la justice gabonaise une institution plus efficace, crédible et respectée.

Lors de cette tournée, le ministre s’est entretenu tour à tour avec les responsables du tribunal de première instance, du parquet général, du parquet de la République près le tribunal de première instance, de la cour d’appel judiciaire, de la chambre provinciale des comptes et du tribunal administratif de Port-Gentil. Une occasion pour lui d’évaluer le fonctionnement réel des juridictions, d’observer les conditions de travail des personnels judiciaires et de recueillir leurs attentes.

Des attentes fortes du terrain

« Nous sommes ici pour faire le point sur les conditions de travail du personnel. Il est important pour nous de les améliorer, afin d’exiger un meilleur rendement. C’est la volonté du chef de l’État », a déclaré Séraphin Akuré-Davain. Le membre du gouvernement a rappelé la détermination du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguéma, à rompre avec les pratiques du passé et à impulser une justice rénovée, plus accessible et plus proche des citoyens.

Les échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs préoccupations majeures exprimées par les responsables judiciaires locaux : amélioration des conditions de travail, relance des audiences foraines pour désengorger les prisons, livraison des tenues d’audience, dotation en moyens de transport, sécurisation des palais de justice, mise à disposition de matériel informatique, et indemnités spéciales liées aux affectations.

Une justice plus proche des citoyens

« Nous espérons que progressivement, nous parviendrons à ce que notre justice soit respectée par nos compatriotes. Il faut que les Gabonais se reconnaissent dans les décisions rendues par leurs tribunaux », a affirmé le ministre. Il a également insisté sur l’importance d’un dialogue permanent avec tous les acteurs de la chaîne judiciaire, dans le but de bâtir une institution plus équitable.

Le ministre a également évoqué la question sensible du reversement dans les caisses de l’État des frais de procédure perçus par les juridictions, et a exhorté les magistrats à agir avec célérité pour traiter en priorité les dossiers des personnes en détention préventive. Il a encouragé les juridictions à sortir des schémas classiques et à envisager des approches itinérantes pour apporter des réponses durables aux dysfonctionnements du système judiciaire.

Des sessions criminelles pour désengorger les prisons

« Les sessions criminelles vont débuter la semaine prochaine dans l’ensemble des cinq provinces disposant de cours d’appel. Il s’agit de lutter contre la surpopulation carcérale, car beaucoup de personnes sont encore en détention préventive prolongée. Nous voulons améliorer la situation de ces détenus qui attendent depuis trop longtemps leur jugement », a conclu Séraphin Akuré-Davain.

Par cette tournée, le Garde des Sceaux donne ainsi un signal fort quant à l’engagement du gouvernement à réformer en profondeur le système judiciaire, en réconciliant l’institution avec les justiciables et en restaurant la confiance entre les citoyens et l’État de droit.