Féfé Onanga, ancien PDGiste passé à l’opposition puis de retour au PDG avant de s’en écarter encore, a de nouveau frappé fort lors de sa campagne pour le « Oui » au référendum, en attaquant frontalement les cadres du Parti démocratique gabonais (PDG). Ce samedi 12 octobre, à Port-Gentil, au quartier Massuku, il a accusé certains PDGistes de comploter en coulisses pour inciter la population à voter « Non » lors du futur scrutin. « Ils se réunissent en secret pour barrer la route au référendum. L’hypocrisie en politique n’a jamais rien apporté de bon », a-t-il déclaré devant un public de jeunes et de femmes venus soutenir sa cause.

Lors de cette neuvième étape de sa tournée, Féfé Onanga a rassemblé plus de 600 personnes, prônant le « Oui » comme une voie vers le retour à l’ordre constitutionnel promis par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Il a exhorté la jeunesse à prendre ses responsabilités et à participer activement à la construction du Gabon en votant massivement lors du référendum. « Il est temps que les jeunes prennent leur destin en main », a souligné Michaël Ashley Bigman, porte-parole des jeunes de Massuku. Une vue de cette sortie d’hier Les femmes du quartier Massuku se sont également mobilisées, affirmant leur soutien à cette campagne citoyenne. « Nous sommes fières de rejoindre ce mouvement pour soutenir le retour à un régime civil », a déclaré Jipsi Mambougou Babissa, représentante des femmes. Elles estiment que cette mobilisation est essentielle pour garantir un avenir stable et prospère pour le Gabon. Féfé Onanga n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’engagement citoyen et de l’éducation populaire à travers son slogan « Mandji Goré ». Il a également critiqué le silence des cadres du PDG dans l’Ogooué-Maritime depuis le coup d’État du 30 août 2023, qu’il qualifie de « silence hypocrite ». Pour lui, le PDG tente de saper les efforts du CTRI en manœuvrant dans l’ombre. Une vue des populations présentes Avec déjà plus de 2 000 personnes sensibilisées à Port-Gentil, la caravane de Féfé Onanga continue de sillonner la ville avec l’objectif d’atteindre plus de 10 000 citoyens avant le référendum. Cette mobilisation massive vise à garantir une large adhésion au « Oui » pour tourner la page des anciennes pratiques politiques et ouvrir une nouvelle ère pour le Gabon.