Libreville, le
mercredi 22 octobre 2025
    Ouganda : 63 morts dans une collision frontale entre deux bus dans le centre du pays

    Publié le 22 octobre 2025 à 08h51min
    International
    Ouganda : 63 morts dans une collision frontale entre deux bus dans le centre du pays
    Ouganda : 63 morts dans une collision frontale entre deux bus dans le centre du pays © 2025 D.R./Info241

    Une terrible collision entre deux autocars a fait 63 morts dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 octobre en Ouganda, selon la police nationale. L’accident s’est produit vers 00h15, près du village de Kitaleeba, sur la route Kampala-Gulu, un axe reliant la capitale au nord du pays. Plusieurs autres passagers ont été gravement blessés et transportés d’urgence vers les hôpitaux les plus proches.

    Selon les premières constatations, quatre véhicules – deux bus, un camion et une voiture – ont été impliqués dans la tragédie. Le conducteur d’un autocar en partance de Kampala pour Gulu aurait tenté de dépasser un camion, tandis qu’un autre bus venant en sens inverse effectuait une manœuvre similaire. « Les deux bus sont alors entrés en collision frontale, provoquant une réaction en chaîne », a précisé la police ougandaise dans un communiqué.

    Sous la violence du choc, les véhicules ont perdu le contrôle et effectué plusieurs tonneaux, laissant derrière eux un bilan humain effroyable. Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont retrouvé des carcasses totalement détruites. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes du drame, le plus meurtrier survenu sur cet axe depuis plusieurs années.

