National-Foot 1 : l’US Bitam freine le nouveau leader Mangasport et relance le Stade Mandji

La tête du championnat national de première division pourrait bien changer de propriétaire plus tôt que prévu. Leader depuis la dix-huitième journée, l’Association sportive Mangasport a subi un sérieux coup d’arrêt ce mardi 2 juin. Sur la pelouse du stade Henri-Sylvoz de Moanda, les miniers se sont inclinés à domicile face à l’Union sportive de Bitam sur le score de 2 buts à 1, relançant totalement le suspense de cette fin de saison.

Dans ce classique du football gabonais, les visiteurs ont très vite affiché leurs ambitions en ouvrant la marque dès la huitième minute de jeu par l’entremise de Freddy Ngomo Obiang. Si la réaction des locaux a été immédiate avec l’égalisation de Kaled Okoua Nkani à la quatorzième minute, les Bitamois n’ont pas tremblé. Uldry Bamizokoue a redonné un avantage définitif aux siens peu avant la demi-heure de jeu (28e), scellant ainsi un succès extrêmement précieux à l’extérieur.

{{Le Stade Mandji face à son destin à Port-Gentil}}

Cette défaite inattendue empêche la formation de la province du Haut-Ogooué de creuser l’écart au sommet du classement. Bloqués à 46 points, les joueurs de Mangasport sont désormais sous la menace directe de leur grand rival. En effet, le Stade Mandji a l’occasion de reprendre son fauteuil de leader ce mercredi 3 juin, lors de la réception de Bouenguidi Sports, dont le coup d’envoi est prévu à 15h30 au stade Pierre-Claver-Divoungui de Port-Gentil.

{Le score final d’hier}

Pour les Port-Gentillais, l’équation est simple : une victoire à domicile face à une formation engluée dans le bas du classement avec seulement 15 unités suffirait à les replacer au sommet du National-Foot 1. L’enjeu est donc de taille pour cette équipe marigovéenne qui entend bien profiter de ce faux pas inespéré pour reprendre les commandes du championnat de l’élite.

{{L’opération maintien relancée pour les Bitamois}}

Dans la zone rouge de ce classement, cette victoire en terres altogovéennes vaut de l’or pour l’Union sportive de Bitam. Treizièmes et avant-derniers au coup d’envoi avec seulement 8 unités au compteur, les nordistes portent leur total à 11 points et entretiennent le mince espoir d’un maintien in extremis. Cette performance collective remarquable a par ailleurs été couronnée par la désignation de Davicain Sted-Riley Ango Mba comme homme du match.

La vingtième journée s’annonce d’ores et déjà déterminante pour la suite de la compétition. Mangasport devra impérativement se relancer lors d’un déplacement qui s’annonce périlleux sur la pelouse du Lambaréné AC. De son côté, l’Union sportive de Bitam accueillera le Football canon 105 devant son public, avec la ferme intention de surfer sur cette dynamique positive et de poursuivre sa folle remontée au classement.