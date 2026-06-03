Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du climat social délétère qui secoue la capitale économique. Au terme de plusieurs audiences sous haute tension, suivies avec la plus grande attention par l’opinion publique, Olivier Nzué et vingt-quatre autres prévenus ont été définitivement fixés sur leur sort dans le conflit ouvert qui les oppose à la direction de Satram-Egca Alogis.

Si la juridiction a décidé d’écarter l’accusation de trouble à l’ordre public, prononçant la relaxe sur ce chef d’inculpation faute d’éléments probants, les autres charges ont lourdement pesé dans la balance judiciaire. Reconnus coupables d’association de malfaiteurs, de complicité, de menaces verbales ainsi que de violences et voies de fait, Olivier Nzué et Wilfred Bitegue Mbale ont écopé d’une peine particulièrement sévère de cinq ans d’emprisonnement, dont deux années fermes, assortie d’une amende d’un million de francs CFA pour chacun d’eux.

Le reste des prévenus écroués et une défense insatisfaite

Le sort des vingt-quatre autres mis en cause s’est avéré tout aussi implacable. Condamnés pour association de malfaiteurs, menaces, violences et voies de fait, ils purgeront une peine de douze mois de prison, dont six mois ferme, et devront individuellement s’acquitter d’une amende de 200 000 francs CFA. À l’issue de cette audience fatidique, l’ensemble des travailleurs condamnés a immédiatement été transféré sous bonne escorte vers les geôles de la prison centrale de Port-Gentil.

Le palais de justice de Port-Gentil ce lundi Crédit photos : Rovaria Djodji/Info241.com Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du... Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du... Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du... Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du... Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du... Affaire Satram-Egca Alogis : prison ferme pour Nzué et consorts, le brasier social toujours ardent à Port-Gentil Le tribunal de première instance de Port-Gentil a rendu son verdict, le lundi 1er juin, dans l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques du...

Ce verdict expéditif est cependant loin de faire l’unanimité du côté des salariés de l’entreprise. Dimitri Fouafoua, délégué du personnel, a vivement exprimé sa déception à l’énoncé de la sentence, pointant du doigt la minimisation de certaines circonstances aggravantes, à l’instar des menaces proférées avec une arme ou de l’intervention traumatisante d’individus cagoulés. « Nous ne sommes pas totalement satisfaits de cette décision. Nous estimons que certains faits particulièrement graves auraient mérité une appréciation différente », a-t-il fustigé à sa sortie du palais de justice.

Un épilogue judiciaire qui masque un naufrage social

Au-delà des barreaux et des condamnations pénales, c’est l’essence même de la crise qui semble avoir été ignorée par cette décision. Le représentant syndical a tenu à rappeler avec force que la genèse de ce feuilleton judiciaire dramatique réside dans une précarité endémique imposée aux employés, sevrés de leurs droits et de leurs salaires. « Notre combat reste avant tout celui de la reconnaissance de nos droits. Plusieurs employés vivent dans des conditions extrêmement difficiles et attendent toujours que leurs revendications soient prises en compte », a martelé le délégué syndical.

Cette affaire met implacablement en lumière la profondeur abyssale du malaise au sein de Satram-Egca Alogis, une société naviguant depuis plusieurs mois entre revendications ignorées et dialogue rompu. Si la justice a sévi pour rétablir un semblant d’ordre public, la privation de liberté de ces travailleurs ne solde nullement la dette sociale de la direction. Pour désamorcer définitivement cette poudrière port-gentillaise, l’urgence réside plus que jamais dans la reprise immédiate des négociations, seule voie capable de garantir la paix sociale et la stabilité d’une entreprise au bord du gouffre.