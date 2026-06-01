TECH Global University devient l’université en ligne officielle de la NBA

La plus grande université numérique au monde et la plus grande ligue de basket-ball du monde établissent un partenariat pour offrir des programmes académiques exclusifs liés au sport

La National Basketball Association (NBA) et TECH Global University ont annoncé un accord pluriannuel qui fait de l’institution éducative l’université en ligne officielle de la plus grande ligue de basket-ball au monde. Dans le cadre de ce partenariat révolutionnaire, les deux entités proposeront une large gamme de ressources éducatives et de programmes universitaires centrés sur le secteur du basket-ball et d’autres domaines connexes.

Chaque programme comprendra un curriculum spécialement conçu et inclura des contenus de conférenciers invités, tels que des joueurs de la NBA (retirés ou actifs) et des cadres de la ligue, qui partageront leurs expériences et leurs connaissances sur les sujets les plus pertinents de l’industrie du sport.

Arnon de Mello, vice-président senior et directeur général de la NBA en Amérique Latine, a déclaré qu’ils étaient « ravis de s’associer avec TECH Global University pour soutenir le développement global des étudiants et des professionnels de toute la région ». Il a également souligné qu’« nous sommes impatients de travailler avec TECH pour créer des programmes informatifs et pertinents qui mettront en lumière différents aspects du business sportif et fourniront une meilleure compréhension de la NBA et de l’industrie du sport en général ».

Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, PDG et fondateur du groupe éducatif TECH, a indiqué que « c’est un honneur pour nous d’être l’université en ligne officielle d’une ligue de basket-ball mondiale comme la NBA et de proposer cette expérience académique unique ». Il a ajouté que « grâce à ces programmes, les étudiants et les professionnels auront l’opportunité de se spécialiser dans l’industrie du sport et d’apprendre auprès de professionnels qui ont réussi dans leurs domaines, la NBA exemplifiant la passion et le travail en équipe ».

Les programmes universitaires proposés dans le cadre du partenariat entre TECH Global University et la NBA couvrent des facultés telles que les sciences du sport, la médecine et la physiothérapie. Tous ces programmes bénéficient d’un corps professoral expérimenté dans le domaine du sport. L’un des professeurs les plus en vue est Isaiah Covington, entraîneur en performance des Boston Celtics, qui intervient en tant que directeur invité dans le Master en Réhabilitation et Réadaptation des Blessures Sportives. Son travail dans une ligue aussi exigeante l’a spécialisé dans l’optimisation du potentiel physique et mental des joueurs.

TECH Global University a également élargi son catalogue éducatif avec un programme spécialisé dans ce sport. Le Master en Basket-Ball Professionnel est une option académique unique dans le paysage universitaire, visant à préparer les futurs entraîneurs, recruteurs et formateurs pour les ligues les plus rigoureuses et exigeantes.

À propos de la NBA

La NBA, en tant qu’organisation mondiale de sports et de médias, est engagée à inspirer et connecter les personnes du monde entier grâce à l’excitation du basket-ball. Dans ce but, elle a établi une présence internationale, avec des matchs et des programmes disponibles dans 215 territoires et plus de 50 langues, et des produits officiels vendus dans plus de 200 pays sur les sept continents. Cet impact se reflète également dans les effectifs de la ligue, qui comptent 135 joueurs internationaux originaires de 43 pays différents.

La NBA gère cinq ligues sportives professionnelles : la National Basketball Association (NBA), la Women’s National Basketball Association (WNBA), la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League (BAL).

De plus, la NBA a créé l’une des plus grandes communautés sur les réseaux sociaux au monde, avec 2,1 milliards de likes et d’abonnés sur toutes les plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. Afin d’offrir le meilleur contenu sur les meilleures plateformes, les actifs numériques de la NBA incluent NBA TV, NBA.com, l’application NBA et NBA League Pass.

L’engagement envers la communauté est également un principe fondamental. Grâce à NBA Cares, la NBA aborde des problématiques sociales majeures en partenariat avec des organisations de service à la jeunesse reconnues à l’échelle internationale, soutenant ainsi l’éducation, les causes liées à la santé et le développement familial.

TECH Global University, la meilleure université notée par ses étudiants

TECH est la plus grande université numérique du monde. Avec un catalogue impressionnant de plus de 14 000 programmes académiques disponibles en 11 langues, elle est leader en matière d’employabilité, avec un taux de placement de 99 %.

Elle est officiellement reconnue en Amérique, comme TECH Universidad (Mexique). Elle est également très présente en Afrique, avec TECH RUCU University (Tanzanie) et TECH Euromed University (Maroc), et en Europe avec TECH Global University (Andorre) et TECH Universidad (Espagne).

Grâce à son orientation internationale, TECH est présente dans plus de 150 pays et a été reconnue à deux reprises par le Financial Times comme l’une des 250 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe au cours des dernières années. Cela lui a permis de devenir l’université officielle de la NBA, offrant des programmes exclusifs enseignés par des dirigeants, des entraîneurs et d’anciens joueurs de la plus grande ligue de basket-ball du monde.

D’autre part, le prestigieux magazine Forbes l’a distinguée comme la « meilleure université numérique du monde », en soulignant sa méthodologie d’apprentissage innovante, le Relearning, ainsi que la mise en œuvre de la Méthode des Cas de Harvard.

Elle dispose également d’un corps professoral ivy league, à l’égal de Harvard et de Stanford. Ses plus de 6 000 professeurs travaillent dans les meilleures entreprises, organisations et institutions du monde. Les plus grandes multinationales (Amazon, Apple, Google, Nike...), les meilleurs hôpitaux (Mayo Clinic, MD Anderson...) ou les meilleures institutions sportives (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prêtent leurs meilleurs professionnels pour diriger les programmes académiques de TECH.

La qualité de son infrastructure numérique et ses normes éducatives élevées ont été reconnues par Google, qui lui a accordé le statut de « Google Partner Premier », une distinction réservée aux 3 % d’institutions numériques les plus performantes.

TECH est également considérée comme l’université la mieux évaluée par ses étudiants, avec une note moyenne de 4,9 sur 5 dans plus de 25 000 évaluations publiques sur les principaux portails internationaux.