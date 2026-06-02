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Libreville : Un père et ses enfants échappent à la mort dans l’incendie de leur véhicule au PK6

Publié le 2 juin 2026 à 16h42min MàJ : il y a 26 minutes - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
Société
Libreville : Un père et ses enfants échappent à la mort dans l’incendie de leur véhicule au PK6
Libreville : Un père et ses enfants échappent à la mort dans l’incendie de leur véhicule au PK6 © 2026 D.R./Info241
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Un drame familial a été évité de justesse, jeudi dernier, au PK6, en plein cœur de la capitale gabonaise Alors qu’il s’apprêtait à déposer ses enfants à l’école, un père de famille a vu une fumée noire s’échapper brusquement du moteur de son véhicule, un Toyota Prado TXL. En quelques instants, les flammes ont gagné l’avant du 4x4, alors que les enfants se trouvaient encore à bord.

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Le conducteur a immédiatement gardé son sang-froid face à l’urgence. Il a évacué les jeunes occupants avant que l’incendie ne prenne de l’ampleur, leur évitant ainsi un sort tragique. Selon les premières informations disponibles, le propriétaire du véhicule affirme que l’engin ne présentait aucune défaillance mécanique ou électrique apparente avant le départ de feu.

Un véhicule entièrement consumé

L’incendie s’est ensuite propagé avec une rapidité fulgurante. Sous les regards effarés des riverains et des automobilistes, le Prado a été entièrement consumé par les flammes. La violence du sinistre a provoqué un mouvement de panique dans les environs, où plusieurs témoins ont craint une propagation du feu aux habitations et aux véhicules proches.

*Les soldats du feu tentant d’arrêter les flammes*

La circulation a également été momentanément interrompue dans cette zone très fréquentée de la capitale. Les usagers de la route ont dû s’arrêter ou contourner les lieux, le temps que la situation soit maîtrisée. Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire les flammes et éviter toute extension du sinistre.

Les causes encore indéterminées

À ce stade, les causes exactes du départ de feu demeurent inconnues. L’hypothèse d’une panne électrique ou mécanique n’a pas été officiellement confirmée, malgré les déclarations du propriétaire qui assure n’avoir constaté aucun signe d’alerte avant l’incident. Une expertise pourrait permettre d’établir l’origine réelle de l’incendie.

Cet accident rappelle la nécessité d’une vigilance constante sur l’état des véhicules, même lorsqu’aucune anomalie n’est perceptible. Au PK6, le pire a été évité grâce à la réaction rapide du père de famille. Si le 4x4 a été réduit en cendres, aucune perte en vie humaine n’a été signalée, notamment parmi les enfants évacués à temps.

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