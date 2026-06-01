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Libreville : Les bureaux de 4 conseillers de la HAC visités de nuit par des cambrioleurs

Publié le 1er juin 2026 à 20h11min MàJ : il y a 53 secondes - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
Société
Libreville : Les bureaux de 4 conseillers de la HAC visités de nuit par des cambrioleurs
Libreville : Les bureaux de 4 conseillers de la HAC visités de nuit par des cambrioleurs © 2026 D.R./Info241
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L’insécurité continue de dicter sa loi dans la capitale gabonaise et ses environs, n’épargnant pas même les institutions étatiques. Le siège de la Haute autorité de la communication (HAC) situé en plein centre ville au 286 avenue de la libération, a reçu dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin, une visite pour le moins indésirable. C’est à la reprise du service, tôt dans la matinée ce lundi, que le personnel a constaté avec stupeur les dégâts laissés par les intrus.

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Loin d’être un simple acte de petit banditisme, cette intrusion semble avoir été menée avec une certaine détermination. Selon l’AGP citant des indiscrétions recueillies auprès de sources internes à l’institution de régulation, les malfaiteurs ont ciblé des zones bien précises du bâtiment. Le bilan matériel fait état de quatre bureaux appartenant à des conseillers membres de la HAC qui ont été littéralement mis à sac par les visiteurs nocturnes.

 Un mode opératoire tout en force

Pour parvenir à leurs fins, les cambrioleurs n’ont pas hésité à employer la force brute afin de contourner les dispositifs de sécurité de l’édifice. Ils auraient dans un premier temps forcé l’accès aux différents paliers abritant ces espaces de travail. Une fois cette première barrière franchie, les ouvertures des bureaux ont été défoncées pour permettre la fouille systématique des lieux.

Les dégâts matériels occasionnés par cette effraction sont jugés particulièrement importants par les agents sur place. « Les malfrats sont parvenus à franchir les paliers et à forcer les portes des bureaux concernés », a confié une source interne, témoignant de la violence de l’intrusion et de la vulnérabilité des installations face à des individus manifestement outillés.

 Une institution familière des actes de vandalisme

Alertées de la situation, les forces de sécurité se sont promptement déployées sur les lieux du sinistre. L’objectif de cette descente rapide était de sécuriser le périmètre, de procéder aux constats d’usage et de relever les moindres indices. Une enquête a été immédiatement ouverte pour tenter d’identifier, de retracer et d’appréhender les auteurs de cette énième intrusion.

Cet incident soulève une nouvelle fois de sérieuses interrogations sur la sécurisation des édifices publics. Des sources concordantes au sein de la HAC rappellent avec amertume que ce n’est malheureusement pas la première fois que l’institution est la cible de tels actes de vandalisme. La récurrence de ces cambriolages remet au goût du jour l’urgente nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire autour des organes de l’État.

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