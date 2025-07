Naissance de l’UDB : Alfred Nguia Banda salue « un creuset de l’intelligence collective »

L’ancien opposant en exil Alfred Nguia Banda, rentré au pays depuis la chute du régime d’Ali Bongo, a salué dimanche dans une déclaration publique la création de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), nouveau parti lancé la veille par Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans un long texte publié sur ses réseaux sociaux et intitulé Mon avis sur l’assemblée constitutive des Bâtisseurs , l’intellectuel affirme son intention d’adhérer « dès demain » à ce qu’il considère comme « un véritable laboratoire d’idées ».

« J’ai assisté de bout en bout au lancement de l’Assemblée constitutive des Bâtisseurs dans un palais des sports archi comble », écrit-il en préambule. « Cette Assemblée a donné naissance à un parti dénommé Union démocratique des bâtisseurs et à la désignation de ses dirigeants ». Pour Alfred Nguia Banda, le président fondateur du parti, Brice Clotaire Oligui Nguema, a clairement exposé « le positionnement national et international » de l’UDB, qu’il présente comme un parti « de gauche » ancré dans la social-démocratie, avec pour pilier l’« inclusivité ».

Un ralliement idéologique assumé

L’ancien exilé se réjouit notamment de la diversité idéologique au sein du nouveau mouvement : « Disposant de courants en son sein, la démocratie sera indubitablement vivante avec des débats qui s’annoncent qualitativement captivants, eu égard à la qualité et au profil des animateurs ». Il cite nommément plusieurs figures du paysage politique, parmi lesquelles Mays Mouissi, Paul Biyoghé Mba, Brice Laccruche Alihanga, Séraphin Davin Akouré ou encore Jean Christophe Owono Nguema, pour illustrer la richesse des profils appelés à animer les débats internes.

Très marqué à gauche, Alfred Nguia Banda revendique une filiation politique avec le Parti socialiste français, auquel il dit avoir adhéré en 1981. C’est donc avec « cohérence doctrinale », selon ses mots, qu’il affirme son ralliement à l’UDB, qu’il espère voir incarner des valeurs de justice, de solidarité, de paix et de tolérance. « Le cirque lamentable et nauséabond de récentes démissions a extirpé à la politique et à la démocratie gabonaise ses véritables lettres de noblesse », lâche-t-il en forme de mise en garde contre l’opportunisme.

Soutien appuyé à Oligui et à Mays Mouissi

Aux déçus de ne pas avoir été cooptés dans les instances du parti, il adresse une critique directe : « Toute adhésion à un parti n’est pas sujette à un positionnement de haute visibilité mais plutôt à une affirmation de ses convictions, principes et valeurs ». Alfred Nguia Banda termine son message par des félicitations appuyées à l’endroit du président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema et du secrétaire général Mays Mouissi. Il salue chez ce dernier un « discours concis, précis, qui restera dans les annales de la démocratie gabonaise ».

Reprenant une citation de Sénèque – « Il n’y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller » – le juriste, docteur en droit et diplômé en sociologie politique, appelle les sympathisants à rejoindre le parti « par conviction et non par caméléonisme ou mercantilisme ». Par cette prise de position publique, Alfred Nguia Banda acte non seulement son retour sur la scène politique nationale, mais aussi son ancrage dans ce qu’il espère être un projet de rupture : "Le parti ne devrait pas se constituer en club de carriéristes impénitents mais plutôt en creuset de l’intelligence collective".